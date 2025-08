A seis años de lanzarse como cantante solista, Olivia Wald (28) comenzó a recoger los frutos de su arduo y paciente trabajo.

La cantante ganó el Premio Gardel 2025 a Mejor Nueva Artista y lanzó su primer álbum, “Cuerpo”, que presentará en vivo en el Teatro Vorterix el 19 de septiembre.

En un mano a mano con Ciudad Magazine, Olivia dejó espiar un poquito de lo que será el show, que promete ser emocional e introspectivo.

Además, contó que está trabajando en su segundo disco, y anticipó con humor: “Estoy dejando la mitad de mi cerebro ahí”.

Foto: Ciudad Magazine.

-¿Qué podés adelantar del show que vas a dar en Vorterix?

-Estoy armando un show completamente nuevo. Lo que puedo contar es que va a ser un viaje por mi cuerpo y por mis percepciones. Ese va a ser el foco. Yo en los shows siempre suelo hacer cosas divertidas, pero este quiero que sea más emocional.

-¿Es tu primer show grande en Buenos Aires?

-Sí. Hice La Tangente, muchos openings y otras cosas, pero este va a ser por lejos mi show más grande.

-Haciendo un recorrido por tu carrera y teniendo un Premio Gardel debajo del brazo, ¿qué sentimientos te atraviesan al ver tus logros?

-Creo que cuando descansamos podemos ver y apreciar nuestros logros. Desde que sucedió todo a mí me toca seguir impulsando lo que va impulsando lo anterior que surgió. Estoy como muy a ritmo. Estoy tratando de aprovechar, de sacarle fruto al Gardel y al disco. A todo. Por más que estoy muy ilusionada por todo lo que se viene, y muy agradecida, sigo muy a ritmo.

-¿Qué repercusiones tuvo en tu carrera haber ganado un Premio Gardel?

-Todavía las estoy viendo. Todavía me estoy enterando de qué cosas suceden por eso o suceden por suceder. Me acuerdo esa sensación que tuve apenas lo gané, que dije: “Esto me va a ayudar a que pasen cosas más grandes”.

Foto: Instagram de oliviawald_

-Sos una artista pop que se caracteriza por la voz, por el estilo y porque las letras de tus canciones no son vacías. No vas a lo comercial. ¿Es difícil sostenerte en la industria con estas búsquedas?

-No lo sé porque cuando yo empecé a hacer música nunca fue una posibilidad hacer mainstream, ni nada similar. Creo que se empezó a poner más de moda lo que estoy haciendo ahora. El pop empezó a surgir más. Empezaron a haber letras más profundas en la industria.

Entonces, me pasa al revés, lo que yo estaba haciendo, que era cero comercial, de repente empieza a tener un lugar y me siento más cómoda. No me imagino en el puesto número 1 en Spotify, pero entré al top 50, que fue un motón.

“El disco es respetuoso con el otro. Mi foco es no faltarle el respeto a nadie y poder ser dueña del 50% de la historia que me toca escribir a mí. Es un disco cargado de culpa”.

-Imagino que en Vorterix vas a cantar el álbum completo, ¿cuáles son las canciones que más te interpelan?

-“En el pecho” nunca la canté, excepto en alguna que otra nota. “Oído” tampoco. La hice en el Pal Norte, que fue algo re especial. Son las canciones que menos tengo tocadas en vivo y me da esa cosa de ver qué sucede. “La Sangre” siempre es muy linda de cantar y es muy emotiva. “Cuerpo”, por más de que tenga mucha banda y mucha cosa, tiene una letra súper cruda, que me expone un montón. Siento que esas son las canciones que más me interpelan.

-“En el pecho” es una canción muy visual. Te imagino a vos, imagino a un otro, cortando una relación para ir tras tus sueños, para enfocarte en la carrera… pero no deja de hablar de un otro. ¿Llegó el mensajito de ese otro al escuchar la canción? Es bastante íntima.

-(Risa) Mirá, menos averigua Dios... Yo no sé, yo escribo y saco. No siento que, cuando uno saca una canción, tenga que mandar un mensaje para pedir permiso, porque el otro no creo que la quiera recibir. Sí trato de mantener cierta privacidad, hablar siempre desde mí y ser respetuosa.

Creo que el disco es respetuoso con el otro, con lo ajeno a mí, y mi foco es ese: no faltarle el respeto a nadie y poder ser dueña del 50% de la historia que me toca escribir a mí.

Aparte, creo que es un disco cargado de culpa. De última, la que queda mal soy yo. No otras personas. No hablo de que me arruinaron la vida. Simplemente es el punto de vista de una persona triste, un domingo a la mañana, extrañando la vida y sin entender qué hace con su vida. Fin. No me parece que sea una canción, ni esa ni otras, que merezcan ser enviadas.

Sí me pasó con mis padres, porque de repente son cosas re fuertes las que estoy escribiendo, que les digo: “Voy a sacar esta canción. Esto no es tan así. Esto sí, pero lo escribí ese mes que estuve mal”. Con ellos sí voy abriendo un canal previo a sacar. Con las demás personas, no.

-Si te tengo que presentar a alguien, ¿qué canción me recomendás para que te conozca y se quede escuchándote?

- “En la cara” fue la que rompió con más esquemas y la que más gustó desde cero. Siento que merece el lugar de ser elegida. Por suerte, me gusta, porque por ahí se pega una canción que te gusta más o menos. Yo la disfruto. La sigo contando en vivo contenta.

Foto: Ciudad Magazine.

QUÉ DIJO OLIVIA WALD SOBRE SU SEGUNDO DISCO

-Fuiste a Miami y a Ibiza a componer para el segundo disco. ¿Vamos a encontrar canciones de desamor o algo más de amor, a tono con el presente romántico que estás viviendo con Lucía Maidana?

-Te merecés la primicia porque siempre estás al pendiente, pero, realmente, lo estoy armando. El otro día llamé al equipo y dije: “Este es el título”. Estaba con una idea que me emocionaba y, de repente, se me cae, a mí personalmente, anímicamente.

Cuando vos planeás un disco, tenés que hacer algo que te motive a hablar de eso, para mantener ese mensaje mucho tiempo y que no te dé fiaca. Por eso son tan importantes el concepto, el mensaje, los colores, el arte.

A mí me tiene que motivar eso que planeé para que vos y yo nos encontremos en dos años y sigamos hablando de mi segundo disco. Por eso me lleva tanto armarlo.

-Supongo que va a ser tan personal como el primero...

- ¡Va a estar tremendo! Yo te puedo decir que va a estar tremendo porque estoy dejando medio cerebro ahí.

