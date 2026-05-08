Úrsula Corberó disfruta en estos tiempos de su condición de madre primeriza y de pasar mucho tiempo junto a Dante, el hijo que tuvo junto a Chino Darín. Pero en Netflix se pueden encontrar distintas opciones para ver a una de las actrices del momento en España. Una de ellas es una serie de ocho capítulos que es uno de los grandes éxitos del streaming.

Se trata de una producción estrenada en 2023, que narra hechos reales ocurridos en 2017 y se retratan en ocho episodios de unos 50 minutos cada uno. En cada uno de esos envíos, que mantienen en vilo a la audiencia, se desarrolla un thriller que esconde además rasgos de drama psicológico.

De qué trata El cuerpo en llamas, con Úrsula Corberó

Úrsula Corberó se puso en el cuerpo de Rosa Peral, una agente de la Guardia Urbana de Barcelona que en la actualidad purga una condena de 25 años de prisión por el crimen de su esposo Pedro Rodríguez, el que cometió en complicidad con Albert López, un hombre con el que mantenía una relación extramatrimonial y fue condenado a 20 años de cárcel.

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En la ficción, el papel de Pedro Rodríguez es interpretado por José Manuel Poga y el de Albert López por Quim Gutiérrez.

“Los restos del policía Pedro aparecen en el interior de un auto calcinado en el Pantano de Foix de Barcelona. El hallazgo no tarda en despertar el interés de la opinión pública, sobre todo cuando la investigación comienza a revelar una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran al fallecido y a otros dos policías: su compañera Rosa y su ex novio Albert”, sostiene la sinopsis de la serie.

El tráiler oficial de El Cuerpo en Llamas, en Netflix.

Según reconstruyó la investigación judicial, el cuerpo de la víctima estaba completamente carbonizado y pudo ser identificado gracias a una prótesis en la espalda de Pedro Rodríguez, quien además de ser el esposo de Rosa Peral también había criado junto a la mujer a dos hijas que ella tenía de una relación previa.

Úrsula Corberó junto con Quim Gutiérrez durante el rodaje.

En la acción judicial se determinó cómo actuó la pareja de amantes y a través de diversos testimonios se confirmó que ambos mataron a la víctima y luego prendieron fuego el auto donde dejaron el cuerpo. Además, Pedro Rodríguez había sido golpeado varias veces con un objeto.

La trama real llevada a la ficción por Netflix

La realización de esta serie tiene una serie de tensiones que van creciendo a medida que avanzan los capítulos. Desconfianza y la búsqueda de la verdad dominan muchos de los momentos de una trama en la que se buscan culpables pero también posibles cómplices de un crimen atroz.

Rosa Peral y Úrsula Corberó interpretándola en la serie de Netflix.

Así, cada episodio tiene un desarrollo que envuelve al espectador en un thriller que cumple con todos los requisitos del género y es capaz de mantener el misterio aun cuando, al tratarse de una historia real que tuvo enorme trascendencia, ya se conoce el desenlace.

Rosa Peral elevó su perfil después de condenada y concedió diversas entrevistas, pero entró en conflicto con Netflix por la serie. Tanto que la condenada denunció a la plataforma por la posible vulneración del derecho al honor de sus hijas y pidió -sin éxito- que se paraliza el estreno.

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El abogado de la familia de la víctima solicitó a su vez el embargo de cualquier tipo de ingreso que pudieran recibir los condenados por la serie de ficción o por un documental que fue emitido en España. Peral negó haber cobrado por ninguna de las dos cosas.

El elenco de El cuerpo en llamas