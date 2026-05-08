La premisa es simple pero tan efectiva, que Ápex se convirtió en uno de los thrillers de supervivencia más vistos y comentados del momento en el catálogo de Netflix.

La película, protagonizada por Charlize Theron junto a Taron Egerton y Eric Bana, apuesta por una historia de persecución en un entorno tan imponente como salvaje que combina tensión física y desgaste psicológico.

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Dirigida por Baltasar Kormákur -conocido por Everest-, la película tiene una duración de 95 minutos y construye su atractivo en torno a una idea clara: qué sucede cuando el ser humano se convierte en presa.

De qué trata Ápex

La historia sigue a Sasha, una experimentada escaladora que decide aislarse en la naturaleza australiana tras atravesar una situación traumática. Lo que comienza como una búsqueda personal pronto se transforma en una lucha por la supervivencia.

Durante su travesía, Sasha es elegida como objetivo por un grupo de hombres que practican la caza humana como un juego extremo. A partir de entonces, la protagonista deberá usar todas sus habilidades físicas y mentales para mantenerse con vida en un entorno donde no solo enfrenta a sus perseguidores, sino también a las condiciones hostiles del paisaje.

En Ápex, el personaje de Charlize Theron debe correr por su vida en un ambiente natural.

La película desarrolla un duelo constante entre cazadores y presa, donde la tensión se sostiene a partir de decisiones límite y un escenario que no da respiro.

Rodaje y curiosidades de Ápex

Uno de los aspectos más llamativos del film es su rodaje en locaciones reales de Australia, lo que aporta un fuerte realismo visual. Lejos de depender de grandes efectos digitales, la producción optó por escenarios naturales que potencian la sensación de aislamiento y peligro.

El tráiler oficial de la película Apex, en Netflix.

Para la protagonista el papel implicó un importante desafío físico: realizó gran parte de sus escenas de acción y entrenó intensamente para lograr credibilidad en un personaje que permanece en movimiento constante durante gran parte de la película.

Además, la propuesta retoma la idea clásica de la caza humana, que remite a relatos como The Most Dangerous Game, pero actualizada con una estética moderna y un enfoque más centrado en la resistencia emocional.

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Otro dato destacado es cómo la película utiliza el entorno como un “personaje” más: el clima, el terreno y la geografía no solo acompañan la acción, sino que condicionan cada decisión, aumentando la tensión en cada secuencia.

Un thriller directo y efectivo

Sin buscar reinventar el género, Ápex apuesta por una narrativa ágil y concentrada en la experiencia. La historia avanza sin desvíos, apoyándose en la intensidad de sus escenas y en el enfrentamiento psicológico entre los personajes.

Los críticos señalan que su mayor fortaleza radica en su ritmo y en la presencia de Theron, quien sostiene la película con una interpretación física y emocionalmente exigente.

El papel de la actriz sudafricana requirió de mucho entrenamiento físico.

De este modo, la película logra funcionar como una propuesta entretenida y tensa, ideal para quienes buscan una historia de supervivencia sin vueltas, donde cada escena empuja hacia adelante.

Cómo es el reparto de Ápex