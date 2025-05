A poco más de dos meses de lanzar su primer álbum Cuerpo, Olivia Wald (28) habló con MShow de su gran año profesional y de sus próximos viajes a España.

“Estoy muy contenta de estar en Buenos Aires, que hace mucho que no estoy. Voy mucho a México porque estoy firmada allá. Ahora estoy con shows y cositas que van saliendo”, le dijo la cantante al programa que conduce Gabriela Sobrado en Ciudad Magazine, en plena promoción de Esto es amor remix, la canción de Chule en la que colaboró.

Sobre su permanencia en su país, tras una intensa seguidilla de viajes, Olivia agregó: “Yo siempre digo que el momento en el que hago una compra con cosas que significan, me siento bien, porque quiere decir que voy a estar unos días en mi casa”.

Firmada con una discográfica mexicana, Wald contó cómo es el proceso creativo de sus canciones teniendo base en dos países: “En México termino de definir mi música. Por ahí compongo un poco acá, un poco allá y voy, tengo las reuniones con el equipo, y terminamos de bajar a tierra las cosas que queremos hacer”.

“Estoy sesionando con varios artistas de allá para ver qué cosas suceden. Presenté el disco también en Universal, en Ciudad de México, fui a un festival en Monterrey, muy importante, que se llama Pa’l Norte”, agregó.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, MShow.

A seis años de lanzarse como cantante solista y luego del fenómeno de En la cara, el primer corte de su disco, Olivia Wald habló del sustancial crecimiento profesional que está teniendo y recordó los momentos en los que la tuvo que remar.

“Para este año se viene de todo. Estar activa en Buenos Aires para mí es un regalo. He estado mucho tiempo sin nada que hacer en Buenos Aires, dando clases o mirando el techo. Entonces digo ‘ojalá que no me alcance el tiempo’. Es feo que te sobre el tiempo, también. A veces las oportunidades no se te están dando en ese momento y estás cultivando cosas que vienen a futuro. Esto es lo que yo quería y realmente lo estoy agradeciendo”, expresó.

Antes de cerrar la nota con MShow, Olivia contó qué irá a hacer a España, en mayo y en agosto.

“Ahora nos vamos con Chule a Ibiza a componer, cada una para su proyecto, y después voy a estar presentándome en Cantabria, Comillas, con un show mío en agosto. Estoy muy contenta”, finalizó Olivia Wald, también nominada por primera vez en los Premios Gardel 2025 en la categoría Mejor Nuevo Artista.