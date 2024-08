Luego de dos años de ser la voz femenina de la banda de cumbia Acantilados, en 2019, Olivia Grunewald (27), artísticamente conocida como Olivia Wald, comenzó a darle vuelo a su carrera solista y el fenómeno que sucedió con En la cara, el primer corte del álbum que lanzará a fin de año, pronostica un viaje en ascenso y sin escalas.

La cantante argentina, nacida en Buenos Aires, logró que el sencillo sea viral en TikTok y fuera tendencia número uno en Spotify en Argentina. Recientemente, En la cara entró en el podio en Uruguay.

Dueña de una cautivante y distintiva voz, la cantante de pop charló con Ciudad Magazine de su gran presente profesional, antes de viajar a México, país en donde está firmada con una importante discográfica.

Además, Olivia Wald abrió su corazón y dio detalles del disco que contará con las canciones más emocionales de su carrera.

Olivia Wald (PH: Fede Cecchini)

-Cuando lanzaste En la cara, ¿pensaste que podía ser un fenómeno viral en las redes sociales o tendencia número uno en Spotify en Argentina?

-Me sorprendió porque no es el género más escuchado en Argentina. Si hubiese tenido que adivinar, hubiese pensado que iba a pegar más en México, que el pop rock está más presente. Acá es un género que no se escucha mucho y lo siento como un súper fenómeno. No lo esperaba para nada.

-¿Qué tiene de especial esta canción, a diferencias de las otras que fuiste sacando? ¿Por qué creés que la gente conectó tanto con este tema?

-Por un lado, creo que es la canción en sí. Por otro lado, es lo que se fue generando con las otras canciones. No es lo mismo sacar En la cara sin tener absolutamente nada afuera. Por ahí te gustó la canción, fuiste a explorar y había más de eso. No siento que haya sido una canción que haya roto con las demás o que haya hecho un giro. Siento que el proyecto está más consistente y salió en un momento en el que podés encontrar más cosas del estilo.

-En la cara te acercó a más personas y expandió tu popularidad. ¿Cómo te llevás con la exposición de tu trabajo y de tu vida?

-A que hablen de mi carrera en México, donde hago mucha gira de prensa, estoy acostumbrada y lo re disfruto. Ahora me llevo como sorpresa que se hable de mi vida personal. Yo me separé a principio de año, salió En la cara y no estaba acostumbrada a que haya tanta pregunta sobre con quién estoy o con quién no estoy. Además de que estaba en una pareja estable. Esto sí es una novedad, con la que me estoy haciendo amiga.

-¿Te incomoda que indaguen sobre tu vida privada? En tus canciones dejás asomar bastante tu intimidad, aunque no literalmente.

-Mis canciones son relatos y no todo tiene que ver cien por ciento con lo que me sucede. No nombro a nadie. Sí es verdad que el disco que se viene tiene más intimidad que mis canciones anteriores porque necesitaba soltar un montón de cosas. Me da ansiedad sacarlo justamente por esto. Pero me estoy haciendo amiga. Entiendo que es parte del juego.

“Es un disco que tiene que ver con mi separación, con mis cambios emocionales, con lo abstracto y con lo concreto. Es un disco bastante intenso a nivel emocional”.

-En septiembre vas a lanzar Pulso. ¿Te inquieta la idea de sostener o superar lo logrado? En la cara dejó la vara muy alta.

-Lo que pasó con En la cara es un regalo en mi carrera. Algo súper desprevenido. No espero nada de la próxima canción. Cada canción tiene su momento y su proceso. Es más, Pulso la escribí el mismo día que escribí En la cara. Fueron once horas de estudio. Ya que salgan dos canciones que hice en un día es un montón. Para mí es un regalo. Espero que les guste y que la disfruten. La hicimos con un montón de amor.

-El disco sale a fin de año. ¿Qué me podés adelantar? ¿Qué concepto vamos a encontrar?

-Es un disco que tiene que ver muchísimo con lo que me estuvo pasando este último tiempo. Tiene que ver con mi separación, con mis cambios emocionales, con lo abstracto y con lo concreto. Se viene un disco bastante intenso a nivel emocional, por eso me genera ansiedad, y porque entiendo que va a dar de qué hablar. Eso me estresa, pero irá saliendo canción a canción. Entonces, me voy a ir preparando para entender un poquito más las cosas.

-En stream fuiste “spoileando” algunos nombres de las canciones y me llamó la atención que muchas hagan referencia al cuerpo humano, como En la cara, Pulso, Cuerpo, Sangre y Pies. No creo que la elección haya sido inocente...

-No fue para nada inocente. Tiene que ver con ese proceso de las emociones y de lo físico. A veces hay cosas que no podemos decir y las vemos manifestadas en nuestra corporalidad. Esa es la idea del disco.

“No fue para nada inocente que muchas canciones nombren partes del cuerpo. A veces hay cosas que no podemos decir y las vemos manifestadas en nuestro cuerpo. Esa es la idea del disco”.

-¿Cuál es la canción más personal del álbum?

-No la nombré en ningún lado. Cuerpo es bastante personal, pero hay otra que no la voy a sacar como un corte y va a quedar un poco camuflada. Es una de las canciones que tengo guardadas y que me cuesta procesar.

-En varias notas dijiste que componés mucho desde el inconsciente. ¿Cómo es eso?

-Cuando hago improvisaciones en un stream no son sobre mí, son sobre el otro. No hago sobre mí porque no sé lo que voy a decir. Es más, cuando empecé a escribir Cuerpo, que es una de las canciones más importantes del disco, la empecé diciendo: “Voy a hacer una improvisación que no tenga que ver conmigo, porque no quiero hablar más de mí, porque necesito despejarme”. Y no me salió eso. Terminé haciendo la canción más personal del disco.

-¿Es un don? No conozco artistas que tengan esa capacidad de improvisar una canción en el momento y con temáticas que no los están atravesando a nivel personal.

-No sé si es un don, creo que es una práctica rara. Porque la gente practica rap, hace batallas, pero improvisar canciones es algo que no he visto.

-¿Qué te inspira más para escribir? ¿El amor o el desamor? ¿La felicidad o la tristeza?

-La tristeza y el desamor. Yo cuando la paso bien disfruto y no le doy tanta vuelta. No necesito sacarme de encima sentimientos y pasarlos a papel cuando están buenos. En general, escribo desde lugares más oscuritos porque necesito revelar eso. No quiere decir que no me guste estar contenta. Simplemente que a mi felicidad la disfruto y fin. No necesito escribirte una canción de amor si te amo.

Olivia Wald (PH: Fede Cecchini)

-Siendo una artista argentina, con talento y con recursos, ¿por qué firmaste con una discográfica en México?

-Cuando firmé en México no estaba teniendo un súper presente acá. Me estaba costando invertir en mi carrera. Venía de sacar varias canciones y había perdido un poco mi rumbo. En México encontré mucho apoyo a nivel creativo. Me dieron posibilidades y creo que gracias a eso hoy también me va bien acá. México fue muy generoso conmigo. No es que me están chupando para que me vaya para allá. Yo disfruto muchísimo viajar a México y también tengo la posibilidad de seguir viviendo en mi país. País que amo y donde quiero seguir creciendo.

-Ahora te vas unos meses para allá...

-Sí, ahora me voy para allá dos o tres meses. Estoy muy contenta porque voy a hacer una gira por todo el interior del territorio. Ellos me permiten también explotar acá. Creo que se armó un combo copado.

“Siento que la música está en mí desde siempre. Es una pasión y, como dicen los griegos, hay pasiones de las que no vamos a poder escapar”.

-Es real que lo que hacés no es lo más comercial en la Argentina, pero más allá del género, el encanto está en tu voz, en tu talento y en tu personalidad. Actualmente, las mujeres de la escena pisan fuerte, pero vos sos distinta y siento que despegaste.

-¡Gracias! A mí me cuesta visualizar ese crecimiento y entender esa originalidad, pero al final uno hace y es la gente la que escucha, la que elige. Es muy lindo recibir este tipo de comentario. Gracias.

-El éxito no pasa solamente por los números...

-No, de ninguna manera. Yo tengo 27 años, tengo un montón de canciones afuera, tuve una banda y me podría haber rendido hace un montón. Pero siempre fui súper constante y trabajadora porque creí en mí y disfruté lo que hacía, más allá de lo que la gente escuche. Hay personas a las que les pasa todo siendo súper jóvenes, pero hay cosas que llevan más tiempo. Está bueno respetar nuestros procesos si creemos en nuestro arte.

-También hay personas talentosas que no tienen las mismas oportunidades, o no se pegan tanto. Como hay gente que sí se pegó y no tiene el mismo talento. No es todo tan lineal o justo.

-No es para nada justa la situación, pero lo que podemos hacer desde nuestro lugar es ser consistentes. Porque a veces dicen: “Yo no me pegué”. Pero hiciste una canción y la produjiste de canje. Yo la primera canción que hice fue la que pagué más cara. Yo no era absolutamente nadie y nadie apostaba en mi proyecto. Yo arranqué gastando mis ahorros. A veces no hay suerte, hay que laburar, hay que apostar. A veces queremos que apueste el otro. Yo tengo un contrato hace menos de un año. Siempre invertí yo. Los caminos no están marcados y está bueno, desde el lugar que tenemos, hacernos cargo de lo que podemos en el crecimiento.

-¿Qué lugar ocupa la música en tu vida?

-La música ocupa demasiados lugares. Es mi hobby aparte de ser mi trabajo. Es medio un problema eso, porque cuando me quiero escapar, trabajo. Hoy en día mi objetivo es mantener ese equilibrio: que siga siendo un hobby, porque la disfruto muchísimo, y que sea mi trabajo sin dejar de disfrutarlo.

-¿Qué es la música para vos?

-Yo siento que la música está en mí desde siempre. Canté siempre. Hoy estoy feliz por poder dedicarme a lo que amo. Es una pasión y, como dicen los griegos, las pasiones eran pathos porque los dioses elegían nuestras pasiones para divertirse. Las pasiones podían ser cosas o personas, y decían que no nos podíamos escapar a esas pasiones. Para mí hay algo de eso en mi vida. Estudié otras carreras. Soy Licenciada en Relaciones Públicas, estudié actuación y di tantas vueltas alrededor de las cosas que, volviendo a eso de los dioses griegos, entendí que hay pasiones de las que no vamos a poder escapar, no tienen sentido, no nos pertenecen, pero hay que hacerse cargo. Entonces, si te gusta el arte, la música, o lo que sea, está bueno escucharte y darle para adelante.

-Siendo tu pasión tu trabajo y tu hobby, ¿cuál es tu cable a tierra para no perderte, para no desenfocarte?

-Creo que escribir lo que canto es algo que me mantiene muy enfocada. No me deja mentir mucho. No es que un día va a llegar alguien, me va a mandar un reggaetón que no me gusta y yo voy a tener que hacerlo. Estar en la parte más importante de los procesos artísticos hace que yo me pueda mantener enfocada. Además de confiar en mi equipo. Es muy importante hacer equipo y mantener relaciones humanas sanas alrededor de tu proyecto. Crezco yo y crecemos todos. Para mí es un poco eso el cable a tierra, seguir teniendo el equipo que confió en uno al principio.