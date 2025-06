Alejandra Maglietti habló en exclusiva con Ciudad sobre la dulce espera de su primer hijo junto a su pareja, Juan Manuel. La abogada y panelista de Bendita Tv, está transitando el 8 mes de embarazo y nos confesó cómo está viviendo esta última etapa de gestación.

"Me encanta pero al mismo tiempo estoy un poco oxidada físicamente porque me cuesta hacer muchas cosas que antes hacía sin ningún esfuerzo", dijo la periodista. En el ida y vuelta, Ale sorprendió al revelar algunos de los antojos que más le llamaron la atención: “Me dan ganas de comer cosas saladas”.

Alejandra Maglietti en la mesa de Mirtha Legrand (Foto: captura de Instagram/@alemaglietti).

Maglietti, oriunda de la provincia de Formosa, se siente agradecida por llevar un embarazo sin ningún tipo de complicaciones. “Estas últimas semanas empecé a tener ansiedad, tengo ganas de que nazca para conocerlo y al mismo tiempo tengo un poco de miedo a lo desconocido”, reconoció sobre la llegada de su hijo, a quien llamará Manuel.

La mamá primeriza también hizo referencia al amor que recibe por parte de las personas que la siguen, sus compañeros de trabajo y colegas del ambiente; contó cuántos días se tomará de licencia para la llegada de su bebé y la fecha del parto en agosto.

EL IDA Y VUELTA CON ALEJANDRA MAGLIETTI: “ESTOY EN UN SUEÑO”

-¿Cómo estás viendo este momento?"

-Me parece como que estoy en un sueño hace un montón de tiempo, como que no entiendo muy bien qué pasa porque los cambios son tan rápidos que una vez que me adapto a uno ya hay algo nuevo. Me encanta pero al mismo tiempo estoy un poco como oxidada físicamente porque me cuesta hacer muchas cosas que por ahí antes hacía sin ningún esfuerzo. Ahora sobre todo en esta última etapa en la que tengo un poco más de cansancio físico, estoy cuidando más la energía para poder hacer lo que tengo ganas de hacer, pero por ejemplo dejé de entrenar porque me duele mucho la espalda.

- ¿Qué es lo más sorprendente que estás viviendo en este momento?“

- Lo que más me sorprendió fue el amor con el que me trató todo el mundo. Me sentí extremadamente querida por mis grupos de trabajo y eso siempre lo voy a recordar, hermoso... en Canal 9, en Bendita, en la radio, mucha amorosidad conmigo, mucha atención. No es que no me lo esperaba pero cuando ocurre es como que te llena el alma, es re lindo. Y también en la calle, mucha gente me felicita o me da re lindos deseos. Es una de las cosas que me voy a llevar siempre, porque el amor que me da la gente es hermoso.

El posteo con el que Alejandra Maglietti anunció su embarazo. (Foto: Instagram / alemaglietti)

- ¿Cuál fue el antojo más extraño que tuviste?

-Una vez por mes cambio de antojo, es rarísimo, primero tenía antojos de tomate cuando hacía calor, después pasé a las aceitunas, ahora tengo, que es rarísimo, antojos de buñuelos de acelga. Me agarran ganas de comer cosas saladas, no sé por qué en vez de dulce, y pochoclos salados también, esos son los antojos que tuve en todos este tiempo.

Alejandra Maglietti reveló el particular antojo que tuvo en su primer trimestre de embarazo. (Foto: captura eltrece)

- ¿Sentís presión por ser una figura pública en este momento?

- No necesariamente, la verdad que no, porque a veces cuando estoy muy cansada no me da el cuerpo para hacer historias ni nada en las redes entonces no agarro ni el teléfono.

-¿Planeás tomarte una pausa antes del nacimiento y/o después?

- Voy a tomarme la licencia 10 días antes de la fecha probable de parto, que son las dos opciones que te da la ley, que son 45 días o 10 previos, yo elegí la de 10 porque la verdad es que me siento bien y gracias a Dios estoy sin ningún tipo de complicación. Obviamente que el médico me controla y cualquier cosa eso se puede rever, pero gracias a Dios voy re bien, tengo un embarazo espectacular, así que lo agradezco mucho.

Alejandra Maglietti y su novio, Manuel. (Foto: @alemaglietti)

- ¿Te estás preparando de alguna forma especial para el parto?

-Todavía no hice el curso, esta semana lo voy a empezar y seguramente ahí vaya a ir preparando más cosas. Estas últimas semanas empecé a tener ansiedad, a despertarme más a la noche porque tengo muchas más ganas de ir al baño o por los dolores en la cadera o piernas. Voy pensando ya cómo va a ser todo y eso me da por momentos mucha ansiedad, ganas de que nazca para conocerlo y al mismo tiempo tengo un poco de miedo a lo desconocido. A veces tengo una falsa contracción y ya me asusto, hay cosas que desconozco como sensaciones nuevas en el cuerpo que no tengo ni idea de cómo son y por eso me van agarrando miedos nuevos a medida que van pasando las semanas. Por ejemplo me pasa que sí en el día caminé mucho siento mucha presión en la zona abdominal y me empiezan a agarrar unos miedos que ni te cuento... pero gracias a Dios nada, todo bien, lo voy hablando con mi médico eso me da tranquilidad.

Alejandra Maglietti mostró la ecografía de su bebé Manu (Foto: Instagram @alemaglietti)

-¿Cuál es la fecha de parto?

- Entre 5 y 15 de agosto aproximadamente.

