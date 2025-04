Alejandra Maglietti dejó emocionados a sus seguidores de Instagram al compartir, por primera vez, una imagen de su bebé en camino con una breve, pero significativa frase: “Les presento a Manu”.

La modelo, abogada y panelista publicó una ecografía de su hijo que rápidamente generó una ola de mensajes de cariño y apoyo en las redes sociales. Este gesto les permitió a sus seguidores enterarse sobre cómo progresa el embarazo de la formoseña.

En febrero, Ale anunció de su embarazo en Bendita, a dos meses de haberse enterado por su médico. Hasta ese momento, la modelo había decidido mantener un perfil bajo sobre este tema.

La modelo está embarazada y no quiso adelantar el nombre de su bebé (foto: Instagram - @alemaglietti).

A pesar de haber compartido la noticia, la modelo se mostró muy reservada respecto a su vida personal, al punto de no revelar el nombre completo del padre de Manu. Sin embargo, este martes, Alejandra sorprendió a todos al abrir una ventana a su intimidad y mostrar por primera vez una imagen de su hijo en el vientre materno.

En una historia de Instagram Maglietti posó junto al médico que le practicó la ecografía. “Hoy fue el día de ecografía morfológica y estoy feliz. Me atendió el doctor Jorge Hamer, un amor total. Me explicó con tanta claridad y calidez que me fui emocionada y súper tranquila”, escribió.

“Gracias por acompañarme en cada pasito de este camino tan especial”, cerró Ale. La siguiente historia muestra cómo manu se mueve dentro de su vientre al ritmo de la canción de The Mar-Keys titulada “My Sweet Baby”.

Alejandra Maglietti mostró la ecografía de su bebé Manu (Foto: Instagram @alemaglietti)

