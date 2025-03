El mes pasado Alejandra Maglietti contó en Bendita que estaba en condiciones de revelar que se encuentra esperando un hijo que llegará poco después de que promedie el 2025, y ahora adelantó cuál será su nombre.

La modelo y panelista ya había adelantado en las últimas semanas que su bebé será varón y ahora completó la información que sus seguidores de las redes sociales le venían preguntando y que ella necesitaba debatir con su pareja, Juan Manuel.

Por eso este martes en Bendita, Alejandra mostró cómo creció su pancita y adelantó: “Tenemos nombre”. “Cuando ustedes me digan, yo lo comparto”, dijo la panelista, que instantes después reveló: “Le vamos a poner Manuel”.

Alejandra Maglietti (foto: Instagram - @alemaglietti).

Leé más:

Quién es el abogado con el que Alejandra Maglietti se convertirá en mamá por primera vez

ALEJANDRA MAGLIETTI REVELÓ CÓMO SE LLAMARÁ SU HIJO POR NACER

“Si era mujer, el nombre lo iba a poner yo, que ya lo tengo elegido desde hace años, pero como salió varón, lo eligió él”, dijo en relación a su pareja. “Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede ‘Manu’. O sea, le pondría ‘Manu’”, agregó.

A fines de febrero, el cronista de Puro Show logró averiguar de qué tiene antojos Maglietti y la sorprendió en un móvil. “Como toda mamá embarazada Ale estaba con antojos y le trajimos un regalito, ¿cuál será el de ella?”, dijo al aire.

“Gracias, me muero, ¡qué lindo!”, dijo ella sorprendida mientras recibía una bandeja. “Me muero chicos, tomates, la verdad que con lo caro que están me encanta. ¡Tomates! Me da antojo de tomates, peor antojo no me podía haber tocado, creo que por el calor”, agregó.

Alejandra Maglietti (Foto: IG @alemaglietti)

Leé más:

Qué dijo Alejandra Maglietti de Edith Hermida, tras las fuertes críticas de Romina Scalora y Eliana Guercio

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.