Alejandra Maglietti anunció su embarazo esta semana en Bendita, en una nota con Puro Show este viernes sorprendió al revelar el extraño antojo que tenía y fue sorprendida por el cronista Walter Leiva.

“Como toda mamá embarazada Ale estaba con antojos y le trajimos un regalito, ¿cuál será el de ella?" , dijo el movilero mientras le entregaba el presente a la modelo, quien dijo impactada: “Gracias, me muero, ¡qué lindo!" .

Alejandra Maglietti en un móvil con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Me muero chicos, tomates, la verdad que con lo caro que están me encanta. ¡Tomates! Me da antojo de tomates, peor antojo no me podía haber tocado, creo que por el calor", dijo tras descubrir qué había en el paquete.

ALE MAGLIETTI CONTÓ CÓMO LLEVA LOS PRIMEROS TRES MESES DE EMBARAZO

Ale Maglietti contó en diálogo con el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez cómo lleva los primeros tres meses de embarazo: “Hoy tuve un día...”.

“Estoy con naúseas, toda hinchada, hace tres meses que estoy tirada en la cama agotada. Me advirtieron, tengo mareos, me tomo todo con calma”, confesó la abogada sobre su maternidad.

