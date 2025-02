Este miércoles, Alejandra Maglietti reveló que a los 37 años espera a su primer hijo, fruto de su relación con un misterioso hombre con quien está en pareja desde hace dos años y repasando sus dichos en otros ciclos se supo quién es el abogado con el que formará una familia.

Alejandra se quebró en Bendita al anunciar que por fin podrá cumplir su ansiado deseo de ser madre y contó cómo se dieron los hechos que la llevaron a enterarse de su condición, y reveló que “le contó a Juan Manuel”, el nombre de su pareja.

“Tomé la decisión y estoy feliz, porque ahora vivo en pareja, me gustaría ser mamá, y siento que eso me da la herramienta para concretarlo en algún momento. Si bien no es una garantía absoluta, la posibilidad está y eso me genera tranquilidad”, le contó la panelista a la revista Hola en 2024, en relación al congelamiento de óvulos que hizo.

SE SUPO QUIÉN ES LA MISTERIOSA PAREJA DE ALEJANDRA MAGLIETTI CON QUIEN SE CONVERTIRÁ EN MAMÁ POR PRIMERA VEZ

La segunda pista llegó en octubre del año pasado cuando le contó a Mirtha Legrand que su novio “es industrial”. “Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial. Se dedica a hacer envases. (…) Nos llevamos bien. No nos casamos, pero vivimos juntos”, agregó.

La tercera pista llegó en noviembre cuando Alejandra se hizo presente en Los más clickeados de Ciudad Magazine en compañía de Juan Manuel, aunque prefirió fotografiarse sola ya que ella ya había tomado la decisión de no mostrarlo en sus redes sociales.

O al menos tomó la decisión de no difundir el rostro del muchacho ya que en ese mismo mes publicó su primera foto junto a él, abrazados dentro del ascensor del edificio que comparten en Puerto Madero.

