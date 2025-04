Cursando el sexto mes de embarazo, Alejandra Maglietti habló a fondo de la dulce espera junto a su pareja, Juan Manuel, y asumió que ambos transitan este momento único de sus vidas con temores porque ambos son padres primerizos.

En primera persona, la panelista de Bendita dijo en Implacables: “Me imagino como una mamá obsesiva. Soy muy obsesiva. Eso lo voy a tener que trabajar un montón porque soy bastante perfeccionista y estuve leyendo un montón”.

“Ya le compré un sensor, que es nuevo, para detectar la temperatura, para controlar la respiración, porque uno empieza a tener un montón de miedos”, continuó Ale.

Acto seguido aclaró que vive cada instancia de la gestación paso a paso para no potenciar sus inseguridades: “Tengo un montón de miedos. Estoy asustada. Más allá de que yo voy pensando, ecografía por ecografía. No me quiero abrumar con tanta información”.

Tras afirmar que el embarazo la tomó por sorpresa, tanto a ella como a Juan Manuel, Maglietti comentó: “Él también se asustó al principio, porque los dos somos primerizos. Pero estamos re felices”.

CÓMO PASÓ ALE MAGLIETTI EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO

“Los tres primeros meses la pasé mal, mal, mal. Tenía muchas náuseas. Era agotador. Tenía tantas náuseas que no llegaba ni al baño”, detalló Maglietti en el programa que conduce Susana Roccasalvo en elnueve.

Y sumó: “Tenía asco a ciertos olores, comidas. A mí me agarraron todos los síntomas. Hasta me levantaba con dolor de dientes y me duelen los pies”.

