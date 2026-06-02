Sottovoce tuvo su presentación oficial para la prensa en una noche cargada de expectativas y emociones. La nueva obra protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega recibió a invitados especiales, periodistas y figuras del espectáculo en el Teatro El Nacional.

La comedia, dirigida por Mariano Pensotti, es una de las apuestas teatrales más importantes del año y reúne a un elenco de primer nivel en una historia atravesada por secretos familiares, ambición, poder y conflictos que salen a la luz en una noche decisiva para sus protagonistas.

Pero uno de los momentos más destacados de la velada llegó cuando bajó el telón.

EL EMOTIVO MENSAJE DE ADRIÁN SUAR TRAS LA FUNCIÓN

Luego de los aplausos finales, Adrián Suar tomó el micrófono y sorprendió a los presentes con unas palabras de agradecimiento dirigidas al director Mariano Pensotti y a todo el equipo que hizo posible la puesta en escena.

En un video exclusivo al que accedió Ciudad, el actor y productor destacó el trabajo realizado detrás del escenario y reconoció el compromiso de cada una de las personas involucradas en el proyecto.

El gesto fue recibido con una cálida ovación y reflejó la emoción de Suar por concretar uno de los proyectos teatrales más importantes de su carrera reciente.

El cuarteto de actores presentó la obra para la prensa en el teatro El Nacional

UNA NOCHE LLENA DE FIGURAS

La presentación de Sottovoce también reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo y los medios.

Entre los invitados estuvieron Araceli González, Toto Kirzner, Flor Torrente, Luis Otero, Karina Mazzocco, Elena Roger, Rocío Robles, Fernando Bravo, Fabián Medina Flores, Diego Peretti, Abel Pintos, Pablo Codevilla y Coco Fernández, entre otros.

Martín Bossi (Foto. Movilpress)

Soledad Villamil y Federico Olivera (Foto. Movilpress)

Dai Fernández y Nico Vázquez (Foto. Movilpress)

Facu Estevez y Pampito (Foto. Movilpress)

Guillermo Francella (Foto. Movilpress)

Gustavo Bermúdez (Foto. Movilpress)

Rocío Robles y Adrián Suar (Foto. Movilpress)

Joaquín Furriel (Foto. Movilpress)

Peto Menahem (Foto: Movilpress)

Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez (Foto: Movilpress)

Coco Fernández (Foto: Movilpress)

Diego Peretti y su novia Andrea (Foto: Movilpress)

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann (Foto: Movilpress)

Araceli González con sus hijos Florencia y Toto (Foto: Movilpress)

Araceli González (Foto: Movilpress)

Pablo Codevilla y Noelí Calvo (Foto: Movilpress)

Abel Pintos y Mora Calabrese (Foto: Movilpress)

Con una sala colmada y una gran repercusión entre los asistentes, Sottovoce confirmó por qué es una de las obras más esperadas de la temporada.

DE QUÉ TRATA SOTTOVOCE

La historia sigue a Sebastián (Adrián Suar) y Claudio (Fernán Mirás), dos primos y socios que están a punto de vender la empresa textil heredada de sus familias a un grupo inversor extranjero.

Lo que parece ser el mejor día de sus vidas se transforma rápidamente en una noche de discusiones, reproches y revelaciones inesperadas.

En medio del conflicto aparecen Lola (Carla Peterson) y Romina (Lorena Vega), dos mujeres con intereses propios que terminarán alterando aún más el rumbo de los acontecimientos.

Con humor, tensión y secretos imposibles de ocultar, la obra promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.