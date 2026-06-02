El festival de electrónica más importante del mundo confirmó su regreso a la Argentina. Creamfields anunció oficialmente que el próximo 14 de noviembre volverá al Parque de la Ciudad de Buenos Aires, con producción de Fenix Entertainment, para una nueva edición que promete superar todo lo visto en años anteriores.

La noticia llegó con la expectativa que genera siempre este evento: miles de fanáticos de la escena electrónica esperaban la confirmación oficial para hacerse de sus tickets. La venta comenzó este mismo martes y se espera una alta demanda, especialmente considerando el agotamiento de entradas que registraron las últimas dos ediciones.

Creamfields confirmó su regreso a Buenos Aires. Crédito: Instagram

Se trata de la 18ª edición del festival en suelo argentino, un número que habla por sí solo del vínculo especial que Creamfields construyó con el público local a lo largo de más de dos décadas. Buenos Aires tiene un lugar único en la historia del evento: en 2001 fue la primera sede internacional del festival, antes que cualquier otra ciudad del mundo, marcando un hito en la expansión global de la marca.

CREAMFIELDS: UNA HISTORIA DE GRANDES ARTISTAS EN ARGENTINA

A lo largo de sus distintas ediciones, el festival reunió en el Parque de la Ciudad a algunos de los nombres más grandes de la electrónica mundial. Swedish House Mafia, David Guetta, Armin Van Buuren, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Richie Hawtin, Alan Walker, Claptone y Miss Monique son apenas algunos de los artistas que pisaron sus escenarios y dejaron momentos memorables para el público argentino.

Creamfields confirmó su regreso a Buenos Aires. Crédito: Instagram

El line up 2025 todavía no fue revelado, pero la organización adelantó que mantendrá la combinación que lo hizo un referente: figuras internacionales de primer nivel, talentos emergentes de la escena local y una apuesta sostenida por la innovación técnica y visual.

Creamfields confirmó su regreso a Buenos Aires. Crédito: Instagram

Desde sus orígenes en Reino Unido en 1998, Creamfields logró posicionarse como uno de los festivales de electrónica más influyentes del planeta.

CÓMO ES LA EXPERIENCIA CREAMFIELDS MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

El festival no es solo música. El Parque de la Ciudad se transforma durante toda la jornada en un espacio pensado para vivirse de principio a fin: sectores gastronómicos variados, zonas de descanso, puestos de hidratación gratuita y servicios de asistencia permanente para garantizar la comodidad y seguridad de todos los asistentes.

Escenario de Creamfields iluminado con miles de personas. Crédito: Instagram

Más allá de los shows, Creamfields se consolidó en Argentina como un punto de encuentro cultural donde se anticipan tendencias, se descubren nuevos artistas y se vive en primera persona el pulso de una escena que no para de crecer. En noviembre, Buenos Aires volverá a encenderse al ritmo de uno de los encuentros más importantes de la electrónica a nivel mundial.