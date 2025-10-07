La cuenta regresiva ya empezó: Creamfields Argentina 2025 promete romper todos los récords y volver a poner a Buenos Aires en el centro del mapa electrónico mundial.

El próximo 11 de octubre, el Parque de la Ciudad se transformará en una verdadera pista de baile al aire libre, con la presencia de David Guetta y otros 19 referentes internacionales que harán vibrar a miles de fanáticos.

Últimas entradas disponibles en Entra Uno.

Line Up Creamfields Argentina 2025

David Guetta, el número uno del mundo, vuelve a Buenos Aires

El DJ y productor francés David Guetta regresa al país para encabezar el festival más esperado del año. Con más de 40 millones de discos vendidos y una carrera repleta de hits, Guetta se consagró como el DJ más escuchado en Spotify a nivel global y es considerado el número uno del mundo. Su show en Creamfields será un repaso por los éxitos que lo llevaron a la cima y una oportunidad única para verlo en acción en uno de los escenarios más imponentes de la Argentina.

Un line up de lujo: quiénes acompañan a Guetta en Creamfields 2025

La edición 2025 de Creamfields Argentina contará con 20 artistas internacionales que representan lo mejor de la música electrónica actual. Entre los nombres más destacados figuran:

Armin Van Buuren : el neerlandés, referente absoluto del trance y house progresivo, fue elegido cinco veces como el mejor DJ del mundo por DJ Mag y es cofundador del sello Armada Music.

Claptone : el misterioso dúo alemán de máscaras doradas, íconos del deep house, llega con su inconfundible estilo y una energía que ya conquistó a los principales festivales del planeta.

Miss Monique : la DJ ucraniana que lidera la escena del melodic house, reconocida por sus colaboraciones con Guetta y Robbie Williams, y por su capacidad de reinventar el género.

Ben Klock : leyenda del techno y residente del mítico club Berghain de Berlín, famoso por sus sets hipnóticos y su influencia en toda una generación.

Coco & Breezy : las gemelas afrolatinas que fusionan house, R&B y ritmos afrolatinos, con una historia que incluye colaboraciones con Prince y una marca personal única.

Mathame : el dúo italiano de melodic techno que nació a la sombra del Etna y se consolidó con tracks como Skywalking y Nothing Around Us .

Sol Ortega : la DJ argentina que se ganó un lugar en la escena global, con presentaciones en Boiler Room y festivales de Europa, Sudamérica y Asia.

Cassian : el australiano ganador del Grammy, referente del melodic house y techno, con millones de reproducciones y presencia en los festivales más importantes del mundo.

Mind Against : dúo italiano radicado en Lisboa, reconocidos por su sonido melódico y psicodélico de vanguardia.

Solardo : el dúo británico que revolucionó el house y techno, con producciones que lideran los charts y shows multitudinarios en todo el mundo.

Arodes : el español que es una de las grandes promesas de la electrónica global, con hits como Use Somebody y Kidz , y un sello propio que pisa fuerte.

Chris Liebing : pionero alemán del techno, con más de 30 años de carrera y colaboraciones con figuras como Charlotte De Witte y Depeche Mode.

Francesco Del Garda : el italiano que mezcla funk, techno y groovy house en un sonido único.

VTSS : la polaca que rompe barreras entre géneros y es una de las performers más versátiles de la escena internacional.

Becky Hill : la cantante británica que conquistó la música dance, con dos premios BRIT y colaboraciones con Guetta, MNEK y Chase & Status.

KAS:ST : referentes del melodic house y techno, conocidos por su identidad audiovisual y colaboraciones con Artbat y Moby.

Olympe : la italiana que combina EDM y melodic techno, con un pasado en el piano y un presente en los festivales más grandes del mundo.

Yotto: el finlandés fundador de Odd One Out, referente del house melódico y techno, con un enfoque innovador y una carrera en ascenso.

Creamfields Argentina: una experiencia única para los fanáticos de la electrónica

El festival se realizará en una sola jornada, pero promete ser una experiencia histórica. El Parque de la Ciudad será el escenario de un despliegue de luces, sonido y tecnología de primer nivel, donde los fanáticos podrán disfrutar de los distintos subgéneros de la electrónica: house, techno, melodic house y mucho más.

La presencia de artistas de la talla de David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique garantiza una noche inolvidable, con sets que recorrerán lo mejor de la música electrónica mundial.

Todo lo que tenés que saber: fecha, lugar y artistas confirmados