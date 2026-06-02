Sofía Reyes continúa consolidando su posición como una de las artistas crossover más importantes del pop latino global con el lanzamiento de “Final Minutes”, una nueva colaboración junto a LMNT 115 y French Montana que fusiona el pop, el hip-hop y sonidos electrónicos en una propuesta cinematográfica y emocional.

El sencillo marca el primer lanzamiento de LMNT 115 en 2026 y la colaboración más ambiciosa del proyecto hasta la fecha, reuniendo al artista multiplatino French Montana —cuyo éxito diamante “Unforgettable” redefinió los crossovers globales del hip-hop— con Sofía Reyes, una de las voces latinas más reconocidas internacionalmente gracias a éxitos como “1, 2, 3” junto a Jason Derulo y “R.I.P.” con Rita Ora y Anitta, acumulando más de 5 mil millones de reproducciones combinadas en plataformas digitales.

Interpretada principalmente en inglés y complementada con la esencia bilingüe característica de Sofía Reyes, “Final Minutes” explora la idea de que los momentos decisivos llegan justo al final, cuando la resiliencia y la capacidad de seguir adelante se ponen a prueba.

La canción fue escrita y grabada durante un año entre Australia, Los Ángeles y México, integrando distintas influencias culturales y musicales que terminan por definir el carácter global del tema.

Sofía Reyes lanzó “Final Minutes” junto a French Montana y LMNT 115 (Foto de prensa)

QUÉ DIJO SOFÍA REYES

“Estoy muy emocionada de que esta canción finalmente salga; el proceso creativo fue muy significativo para mí. Cuando tuve una llamada con el equipo de LMNT 115, me encantó que se tomaran el tiempo para explicarme lo que la canción significaba para ellos y cómo querían preservar su esencia mientras me permitían aportar mi propio toque", dijo Sofía.

"Escribí un verso en español que siento que añade algo poderoso al tema, y toda la experiencia fue un placer. El mensaje de ‘Final Minutes’ conecta conmigo de manera muy personal, especialmente porque esta oportunidad llegó durante un momento difícil de mi vida, uno en el que realmente sentía que tenía que empezar de nuevo, seguir adelante, confiar en el proceso y entregarme a la incomodidad de lo desconocido".

"Espero que algún día podamos interpretarla juntos en vivo y estoy muy agradecida de haber sido invitada a colaborar con artistas tan increíbles. Espero que todos la disfruten”, expresó la cantante.

QUÉ DIJO LMNT 115

“‘Final Minutes’ es una canción muy especial para mí porque me sacó de mi zona de confort tanto sonora como creativamente. Comencé esta canción hace más de un año y evolucionó a través de sesiones en Australia, Los Ángeles y México".

"Trabajar con French y Sofía reunió dos mundos únicos, y ese contraste es lo que hace que este lanzamiento se sienta diferente a cualquier cosa que haya hecho antes. Es el inicio de algo en lo que quiero profundizar: menos sobre encajar en un género y más sobre crear algo que se sienta global, emocional y atemporal”, dijo LMNT 115.

Sofía Reyes lanzó “Final Minutes” junto a French Montana y LMNT 115 (Foto de prensa)

Con esta nueva colaboración internacional, Sofía Reyes continúa fortaleciendo una trayectoria marcada por colaboraciones globales que han conectado distintos géneros y culturas. A lo largo de su carrera, la cantante mexicana ha trabajado junto a artistas de talla internacional como Sia, David Guetta, Diane Warren, Michael Bublé, Farina, Pedro Capó, James Arthur, Darell, Lalo Ebratt, Lauv, Reik, Piso 21, Abraham Mateo, Jhayco y Alan Walker, entre muchos otros, consolidándose como una de las voces latinas más versátiles dentro del panorama pop internacional.

“Final Minutes” llega además en un momento clave para Sofía Reyes, tras el lanzamiento de IDGAF ERA (Postdata), el capítulo final de una de las etapas más importantes y personales de su carrera artística. Recientemente, la artista presentó un show íntimo en el Clive Davis Theater del GRAMMY Museum® en Los Ángeles, donde conectó de manera orgánica, cercana y profundamente emocional con el público a través de una presentación acústica que reflejó la esencia de esta nueva etapa musical.