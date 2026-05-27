El 26 de mayo, el Teatro Coliseo fue escenario de una nueva edición de los Premios Gardel, la ceremonia que distingue a lo mejor de la música argentina. La gran figura de la noche fue Milo J, que se llevó 12 estatuillas y el esperado Gardel de Oro por su álbum La vida era más corta.

El cantante de 19 años llegaba a la gala con 18 nominaciones y terminó consagrándose como el máximo ganador de la premiación organizada por CAPIF.

La emoción de la mamá de Milo J cuando el cantante ganó el Gardel de Oro y rompió en llanto en plena gala

La emoción de la mamá de Milo J cuando el cantante ganó el Gardel de Oro

Pero uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Diego Leuco anunció que Milo J había ganado el Gardel de Oro. En ese instante, Aldana Ríos, la mamá del artista, rompió en llanto, se tomó la cara en señal de shock y se abrazó con sus seres queridos mientras todo el teatro ovacionaba al joven músico.

La reacción de su madre rápidamente se convirtió en una de las imágenes más tiernas de la noche. Mientras tanto, Milo recibía saludos de colegas, amigos y colaboradores antes de subir al escenario.

Ya con el premio en sus manos, el cantante expresó conmovido: “Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí. Me salvaron la vida, de una u otra manera”.

Además, aprovechó el momento para dedicarles unas palabras a sus seguidores: “Le quiero mandar un saludo gigante a todos los fanáticos que estuvieron gritando durante toda la gala”.

En un plano más íntimo, Milo J también le dedicó el premio a su mamá, a su abuela y a su novia Ornella, una de las personas más importantes de su vida.