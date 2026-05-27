El compositor y director Damián Mahler compartió un profundo mensaje en sus redes sociales al cumplirse un año de la muerte de su padre, Ángel. El artista lo homenajeó con un íntimo video tocando el piano y una carta cargada de emoción que conmovió a sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Damián Mahler abrió su corazón para recordar a su papá en una fecha muy especial y dolorosa para su familia. El músico publicó un video donde se lo ve interpretando una melodía al piano, acompañado por un extenso mensaje dedicado a quien definió como una presencia constante en su vida, incluso después de su partida.

“1 año que no estás en este plano. No hay día que no te piense y no te recuerde”, comenzó escribiendo el compositor, en un texto donde dejó en evidencia el fuerte vínculo que mantenía con su padre.

EL EMOTIVO MENSAJE DE DAMIÁN MAHLER PARA SU PAPÁ

En su publicación, Damián Mahler reflexionó sobre cómo atravesó este último año y aseguró que, aunque la ausencia física sigue doliendo, siente a su padre cada vez más presente en distintos aspectos de su vida cotidiana.

“Tu presencia se hace cada día más grande en mí. Te veo en quien soy. En los abrazos que me doy con mi hermano. En el amor que dejaste en todos los que tocaste con tu música”, expresó.

Crédito: instagram

Además, el artista también hizo referencia a su hija Delfina y al rol emocional que le tocó asumir tras la pérdida familiar. “No me es tan fácil ser el último ‘ángel’, pero sé que el abuelo ángel y vos desde allá arriba me guían y me acompañan en cada paso”, escribió.

EL VIDEO AL PIANO QUE CONMOVIÓ A SUS SEGUIDORES

El posteo estuvo acompañado por un video íntimo y sensible en el que Damián Mahler aparece tocando el piano, en una escena cargada de nostalgia y emoción. La publicación rápidamente recibió cientos de mensajes de apoyo, cariño y acompañamiento por parte de colegas, amigos y seguidores.

“Fue el año más difícil de mi vida. Pero sé que estás ahí. Que están ahí. Y encuentro la paz más verdadera en ese momento”, agregó el músico antes de cerrar con una frase que emocionó a todos: “Volá alto papá. Te amo y te extraño, pero te siento más cerca que nunca. Estás en mí y en nosotros”.