Tamara Paganini recordó una anécdota que durante años alimentó los rumores sobre un supuesto romance con Rodrigo Bueno.

La ex Gran Hermano fue invitada a PH, Podemos Hablar y finalmente contó qué ocurrió realmente entre ella y el recordado cantante cordobés.

El tema surgió cuando Andy Kusnetzoff le recordó el video que se había viralizado de Tamara junto a Rodrigo, en pleno éxito del cantante, antes de que ella ingresara a Gran Hermano en 2001.

“Se había viralizado un video tuyo con Rodrigo, en su mejor momento”, le dijo el conductor. “Sí, sí, bailando”, respondió Tamara.

Tamara Paganini reveló toda la verdad sobre su vínculo con Rodrigo Bueno (captura de Telefe)

Tamara Paganini reveló toda la verdad sobre su vínculo con Rodrigo Bueno

Entonces Andy fue directo al punto: “¿Habías tenido una historia con Rodrigo?”. La ex Gran Hermano negó que hubieran tenido un romance, aunque inmediatamente sorprendió con su respuesta: “Me hubiera gustado, pero yo estaba de novia”.

La confesión dio pie a una pregunta todavía más directa: “¿Pero te tiró onda Rodrigo?”.

Tamara no dudó y reveló cómo fue aquel encuentro: “Sí, por eso me separé. Él tenía unos ojos, un pelo, una sonrisa. Yo era fanática de él”.

La ex Gran Hermano recordó entonces detalles de aquel día y contó que, durante un corte del programa al que habían asistido, se animó a acercarse al cantante.

“Ese día que fui al programa, me sentaron al lado de él y en el corte le tiré los perros como loca. Le decía: ‘No puedo creer tus ojos, quiero que me acaricies con las pestañas’”, relató entre risas, provocando la reacción de todos en el estudio de PH.

Pero la historia no terminó ahí. Tamara contó que Rodrigo la fue a buscar para bailar con él y hasta le pidió su número de teléfono, aunque volvió a dejar en claro que entre ellos nunca llegó a concretarse un romance.

“Por un pelito, no pasó nada con Rodrigo”, cerró Paganini.

De esta manera, Tamara reveló en televisión cómo fue realmente aquel encuentro con Rodrigo Bueno y echó por tierra la versión de un supuesto affaire entre ambos. El cantante murió trágicamente el 24 de junio de 2000, en un accidente vial.