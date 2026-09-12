La China Suárez compartió un tierno momento familiar en sus redes sociales y dejó al descubierto una de esas charlas que, según ella misma expresó, guarda “en lo más profundo” de su corazón. Esta vez, el protagonista fue Amancio, su hijo menor, quien tuvo un amoroso gesto con ella.

En el video que publicó en sus historias de Instagram, se escucha al pequeño decirle a su mamá una inesperada y emotiva frase: “Me olvidé de decirlo, que gracias a Dios por tener una mamá tan buena y tan linda”.

La China Suárez compartió el tierno momento que vivió con Amancio Vicuña (Foto: captura de Instagram).

La declaración de Amancio conmovió especialmente a la actriz, quien no dudó en responderle con un “Te amo” y compartir públicamente el especial momento entre madre e hijo.

LA EMOCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ POR LAS PALABRAS DE AMANCIO VICUÑA

Junto al video, la China Suárez escribió una reflexión que dejó en claro cuánto significó para ella escuchar a su hijo decir esas palabras: “Guardo estas charlas en lo más profundo de mi corazón. Gracias Dios por estos momentos”, expresó la actriz sobre la conversación con Amancio.

De esta manera, Eugenia, volvió a mostrar uno de esos momentos íntimos de su vida familiar que decidió compartir con sus seguidores y que rápidamente despertó ternura por la espontaneidad del pequeño.

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