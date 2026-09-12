Gastón Edul mostró por primera vez algunos de los rincones más íntimos de su casa y sorprendió al revelar los objetos que eligió para decorar cada ambiente. El periodista deportivo realizó un room tour para el canal de YouTube La Agusneta y dejó ver una vivienda en la que conviven el deporte, la música, la literatura y varios recuerdos familiares.

Con una estética moderna y de inspiración industrial, la casa de Gastón Edul cuenta con espacios amplios y una decoración marcada por sus gustos personales. Entre cuadros, fotografías, discos de vinilo y libros, uno de los elementos que más llamó la atención fue una imagen de Muhammad Ali, a quien considera su deportista favorito desde la infancia. La elección tiene además un valor sentimental: según contó, su abuelo fue quien trasladó en auto al legendario boxeador durante una visita a la Argentina.

LOS DETALLES DE LA CASA DE GASTÓN EDUL

La música también ocupa un lugar importante dentro de la propiedad. En el comedor sobresale un cuadro en blanco y negro de Mick Jagger, mientras que en el living armó un rincón especial con tocadiscos, parlantes y una colección de vinilos que incluye artistas como Frank Sinatra, Led Zeppelin y Queen. A eso se suma su biblioteca, donde aparecen títulos de escritores como Gabriel García Márquez y Mario Benedetti.

Así es la casa de Gastón Edul: los detalles íntimos que sorprendieron a todos. Crédito: X

El living está protagonizado por un gran sillón modular en forma de L, acompañado por almohadones y una manta en tonos claros. La distribución mantiene un concepto abierto y conecta los principales sectores sociales de la vivienda con la cocina.

EL PATIO Y EL PARTICULAR ESPACIO DE ENTRENAMIENTO

El exterior fue otro de los lugares que Gastón Edul decidió mostrar. Allí tiene una parrilla con sistema de guillotina, un deck con reposeras y una importante presencia de plantas, creando un sector pensado tanto para recibir invitados como para descansar.

Sin embargo, uno de los detalles más particulares aparece en otro rincón del patio: una bolsa de boxeo que utiliza para entrenarse.