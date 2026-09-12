Lady Gaga atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal: se convirtió en mamá por primera vez junto a Michael Polansky, su prometido y pareja desde hace varios años. La llegada del bebé fue informada por medios estadounidenses y confirmada por una fuente cercana a la pareja a la revista People.

La cantante, de 40 años, y el empresario mantienen una relación muy reservada y, hasta el momento, no hicieron un anuncio oficial en sus redes sociales. Tampoco trascendieron el nombre del bebé, su sexo ni la fecha exacta de nacimiento.

Lady Gaga fue mamá con Michael Polansky (Foto: X/@joyverse8).

La llegada de su primer hijo también cumple uno de los grandes deseos que Lady Gaga había expresado públicamente durante los últimos años. La artista habló en distintas oportunidades sobre sus ganas de formar una familia y convertirse en madre. Incluso llegó a definir la maternidad como su “próximo papel protagónico”, una manera de describir la importancia que tenía ese proyecto personal para ella.

LADY GAGA Y MICHAEL POLANSKY FUERON VISTOS CON SU BEBÉ

La noticia de la maternidad de Lady Gaga tomó fuerza luego de que la artista y Michael Polansky fueran vistos juntos en el norte de California. En las imágenes difundidas por Page Six, la cantante aparece llevando al bebé cerca de su pecho mientras pasea junto a su pareja.

La aparición pública se produjo después de varios meses en los que Gaga había mantenido un perfil mucho más bajo. La artista había finalizado en abril su gira The Mayhem Ball, que la mantuvo ocupada durante meses y contó con decenas de presentaciones alrededor del mundo.

Lady Gaga fue mamá con Michael Polansky (Foto: X/@cultination).

Su ausencia de los eventos públicos había alimentado distintas especulaciones, entre ellas rumores sobre un posible embarazo y hasta una supuesta boda secreta con Polansky.

QUIÉN ES MICHAEL POLANSKY, EL PAPÁ DEL BEBÉ DE LADY GAGA

Michael Polansky es un empresario y filántropo estadounidense vinculado al mundo de la tecnología, la investigación y la biotecnología. Graduado de Harvard, mantiene desde hace años una relación con el ámbito de la innovación y la investigación contra el cáncer.

Lady Gaga y Polansky comenzaron su relación entre fines de 2019 y 2020. Con el paso del tiempo, el empresario se convirtió en uno de los grandes acompañantes de la cantante, aunque ambos eligieron mantener buena parte de su vida privada lejos de los flashes.

Lady Gaga y Michael Polansky (Foto: AFP).

En 2024 llegó uno de los momentos más importantes de la pareja: Lady Gaga confirmó que estaban comprometidos durante los Juegos Olímpicos de París, después de referirse públicamente a Polansky como su prometido.

¿LADY GAGA CONFIRMÓ OFICIALMENTE QUE FUE MAMÁ?

Por el momento, Lady Gaga y Michael Polansky no realizaron un anuncio oficial sobre el nacimiento de su bebé. La información fue difundida inicialmente por Page Six y posteriormente confirmada por una fuente a People, mientras que otros medios estadounidenses también se hicieron eco de la noticia.

Lady Gaga y Michael Polansky fueron padres por primera vez (Foto: X/nypost)

Tampoco se conocen públicamente el nombre del bebé, su sexo ni la fecha exacta de nacimiento. La pareja, que suele preservar su intimidad, decidió mantener esos datos en reserva.

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