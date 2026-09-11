En pleno éxito de Otro día perdido, Mario Pergolini sorprendió al anunciar el nacimiento de Zquizo, una compañía pensada para unir artistas, tecnología, medios y experiencias presenciales. El lanzamiento se realizó este jueves en el Teatro Vorterix, donde Pergolini explicó que la propuesta responde a los cambios en el consumo de contenidos y la necesidad de un enfoque híbrido en el entretenimiento.
Durante la presentación, el conductor remarcó: “Creemos que todo se está volviendo un poco más híbrido. Una canción no circula solamente entre quienes ya conocen a una banda. Un lanzamiento puede convertirse en una historia y esa historia puede encontrar su lugar en la televisión, la radio, una nota o una conversación digital”.
El evento contó con la presencia de artistas y referentes como David Lebón, Oscar Mediavilla, Iván Noble, Silvestre y La Naranja, Joelle Levy, Malena Narvay, Blair, Maikel (Kapanga) y Lalo Fransen, entre otros.
Pergolini cerró la presentación destacando el espíritu del proyecto: “Queremos desarrollar artistas, música y videojuegos que incorporen canciones de nuestros artistas. Habrá entornos tecnológicos, pero también propuestas concretas, como una radio, un pódcast o un videojuego”.
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