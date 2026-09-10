Este jueves trascendió que Natalia Pastorutti y Andrés Manini decidieron terminar su matrimonio después de 30 años de relación y dos hijos en común, Pascual y Salvador. La noticia sorprendió al ambiente artístico y a los vecinos de Arequito, el pueblo santafesino donde ambos crecieron y formaron su familia.

Según contó Pilar Smith en LAM, la separación se dio en medio de un clima tenso. “Se conocían desde la adolescencia. Desde los 13 años, Natalia estaba enamorada de él. Se casaron en 2013, tuvieron dos hijos y siempre mantuvieron un perfil bajo. La boda fue en la casa de sus padres, en Arequito, y fue algo íntimo, superfamiliar”, relató la periodista.

Foto: Instagram @nati_pastoruttiok

La ruptura no solo sorprendió por la duración del vínculo, sino también por el tono conflictivo que tomó el proceso. De acuerdo a lo que trascendió, la pareja no logra ponerse de acuerdo en la división de bienes y en cuestiones monetarias, lo que complica aún más la situación.

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Siempre según Smith, los vecinos del barrio cerrado donde viven los Pastorutti en Arequito aseguraron que en los últimos tiempos se escucharon fuertes discusiones y gritos en la casa de la pareja. “Este último tiempo fue bastante complicado”, señalaron desde el entorno.

Cuando la cronista de LAM le preguntó si con su esposo estaban juntos, Natalia Pastorutti reveló: “No, no, no. Con él estamos… bueno… es una cuestión privada, pero los chicos están bien. Eso es lo importante”. Así, la cantante confirmó la separación.

Natalia Pastorutti y Andrés Manini (Foto: Instagram @nati_pastoruttiok)

La relación entre Natalia Pastorutti y Andrés Manini comenzó cuando ambos eran adolescentes. La cantante llegó a contar que, desde los 13 años, sentía algo muy fuerte por Andrés y que incluso lo había escrito en su diario íntimo. Formalizaron su noviazgo cuando ella tenía 14 años y, con el tiempo, formaron una familia en su pueblo natal.

Mientras Natalia y su hermana Soledad Pastorutti iniciaban su carrera musical y ganaban reconocimiento nacional, Andrés siempre optó por mantenerse alejado de la exposición mediática. Tras más de 15 años de noviazgo, la pareja se casó en 2013 en una ceremonia íntima y familiar.

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