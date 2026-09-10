El 9 de septiembre, Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski anunciaron en redes sociales el final de su relación. Al instante, Zoe Bogach, expareja de Manuel, reaccionó en redes y lanzó duras críticas contra él.

Cansado de las actitudes de Zoe, el ex Gran Hermano fue al stream Después que todos, de Resumido, y expuso chats privados de WhatsApp que, según contó, su ex le había enviado en privado mientras públicamente lo cuestionaba con dureza.

“Ella tiene un problema muy marcado con la infidelidad y la mía con ella fue por mensajes. No estuve con otra persona y ella tampoco. Se los encontré y no hice quilombo cuando pasó. Ella me trató de machista, de un montón de cosas”, comenzó diciendo Manuel.

Y continuó: “Yo le deseo lo mejor, pero me encantaría que se calle un poco. Igual, entiendo que no tiene otro contenido. Y está en pareja”.

Video de Resumido.

MANUEL IBERO MOSTRÓ LOS MENSAJES PRIVADOS QUE LE MANDÓ ZOE BOGACH

Al referirse a la reacción de Zoe tras su separación de Lola, Ibero decidió revelar una situación que, según aseguró, nunca había contado públicamente.

“Esto nunca lo conté. Después de todo lo que hizo mi expareja, me la crucé dos o tres veces en un boliche y me mandaba fotos. Ella estaba medio en pedo y me mandaba ‘te extraña’. Esto desactiva todas las cosas de las que me trató”, afirmó el ex Gran Hermano.

“También me quiso mandar una foto bombita y una se le chispoteó y llegué a sacarle captura de pantalla. Esto es del 8 de noviembre del año pasado y tengo como 20 llamadas en una noche”, agregó Manuel.

Finalmente, explicó por qué decidió no responderle en aquel momento y aseguró que su situación sentimental de entonces influyó en su decisión.

“Desde que me separé y vi todo lo que hice, no quise saber más nada. Además, estaba con Lola. Ahora que no estoy puedo contestarle tranquilo”, concluyó Manuel Ibero, quien se había separado de Zoe Bogach un año atrás en medio de un fuerte escándalo.