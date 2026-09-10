A pocas horas de que Lola Tomaszeuski comunicara en sus redes sociales el final de su relación con Manuel Ibero, el ex Gran Hermano habló en Resumido y explicó por qué reaccionó enojado al posteo de la joven.

El exparticipante del reality detalló cuál fue la frase puntual del comunicado de Lola que lo indignó y reconoció que su respuesta fue producto de una reacción “en caliente”. Además, explicó qué quiso decir cuando aseguró que “no fuimos novios nunca”, una declaración que generó repercusión en redes.

Video de Resumido.

QUÉ FRASE DE LOLA ENOJÓ A MANUEL IBERO CUANDO COMUNICÓ LA SEPARACIÓN

Manuel contó que Lola primero se comunicó con él para hablar sobre la situación. “Lola me mandó un mensaje. No le contesté por media hora, estaba pensando qué contestarle”, relató Manuel.

Luego explicó cómo se produjo la separación: “Cortamos por mensaje. Ella recién volvió de Brasil. Nos vimos un ratito y hablamos un poco”.

El ex Gran Hermano reveló entonces qué fue lo que le molestó del comunicado que Lola publicó en Instagram: “Cuando vi el comunicado y puso ‘decidí terminar’, eso me molestó y respondí en caliente. Puse ‘no fuimos novios nunca’, que es una realidad, pero quedó como que minimicé la relación”.

Finalmente, Manuel dejó en claro que, pese a la separación, sus sentimientos por Lola siguen intactos y no descartó una futura reconciliación.

“Yo a Lola la amo, pero lamentablemente como pareja no funcionamos. Quizás más adelante lo podemos intentar. Yo estoy enamorado de Lola. Ella lo sabe, pero no estamos más juntos”, expresó.