Tini Stoessel terminó su gira por México y, antes de continuar con sus presentaciones en Costa Rica, compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de los shows y algunos momentos del detrás de escena.

Entre las fotografías que publicó, una llamó especialmente la atención de Rodrigo de Paul. En la postal, la cantante mostró los músculos de sus brazos y su novio no tardó en reaccionar públicamente.

“¡Epaaa esos tubos!”, escribió el futbolista en los comentarios de la publicación, destacando el físico de Tini.

Tini Stoessel y el mensaje de Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y una contundente frase dedicada a su padre

Al finalizar sus presentaciones en México, Tini Stoessel se tomó un momento para agradecer el cariño que recibió del público y reflexionó sobre lo que significa llevar su espectáculo a distintos países.

“Soy muy afortunada de estar lejos de casa y que me reciban así, de que me estén acompañando”, expresó la cantante.

Video: Instagram tinistoessel

Luego, Tini hizo especial hincapié en el trabajo que hay detrás de su propuesta artística y dejó en claro cuánto representa para ella Futttura, su espectáculo.

“Espero que hayan disfrutado mucho este show, amo hacer Futttura porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma”, aseguró.

Las fotos de Tini Stoessel en México

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel