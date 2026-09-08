Tras revelar la versión de que una prostituta se puso en contacto con La Joaqui para contarle que participó en una fiesta con una compañera y Luck Ra en un barco en Ibiza, Yanina Latorre elevó la apuesta y contó qué le dijo la mujer que le proveyó al cantante de la compañía de las chicas.

Durante la tarde, una joven llamada Coty Moyano, subió una story fulminando a Luck Ra. “Qué chiste que son los hombres. Querer ensuciar a una mujer que no te hizo nada malo, solo porque intentás limpiar tu imagen. Y lo más caradura de todo es que sabés que tenés el culo sucio porque no solo estuviste con dos chicas acá en Ibiza, también estuviste con un pibe y haciendo cualquiera. Toda la isla lo sabe así que no seas tan caradura y mejor cerrá la boca. Sé hombre y aguantá los trapos si hiciste las cosas mal estando en pareja”, escribió.

El posteo de Coty Moyano sobre Luck Ra (Foto: Instagram @moyaanocoty)

En SQP, Yanina reveló que Coty es una de las tres chicas que supuestamente habría estado con Luck Ra, pero que desmintió prestar servicios sexuales y se autodefinió como “una empresaria” que conectó a las jóvenes con el cantante a cambio de una comisión ya que ese es su trabajo.

Leé más:

El picante video de La Joaqui ¿con Tiago PZK? que enfurece a Luck Ra: “Que no se entere”

LA MUJER QUE LE CONSIGUIÓ COMPAÑÍA LUCK RA LO ACUSÓ DE HACER FIESTAS A ESPALDAS DE LA JOAQUI

“Yo no soy prostituta, pero sí conecto a veces chicas que me piden los clientes y yo ayudo y gano mis comisiones. La verdad que él me parece un atrevido Y voy a dar la cara por La Joaqui, que no se merece esto”, le escribió Moyano a Yanina.

Fotos: Instagram @moyaanocoty, @lajoaqui y captura eltrece

“Yo tengo una empresa con yates, jets privados, villas, y mesas top en eventos. Todo eso a mí me da un 10 por ciento de comisión y a veces los clientes quieren compañía o chicas y yo ando en el mundo de la noche. Les mando amigas que trabajan, así sea de presencia o si quieren algo extra, ellos lo arreglan. Entre ellos, ahí yo ya no me meto”, continúa el mensaje.

“El tema es que mis amigas no quieren saber nada con que se haga público sus nombres y sus caras, porque es su trabajo. Yo por eso salgo dar la cara. Pero a mí me gustaría que vos aclares un poquitito que yo no soy prostituta. La Joaqui no sabía nada, se enteró de todo esto por mí. Claramente la dejó porque él tenía el culo sucio y iba a hacer todo para peor”, finaliza el mensaje.

Fotos: Instagram @moyaanocoty, @lajoaqui y captura eltrece

Sin embargo, un segundo mensaje de Coty Moyano a Yanina fue letal. “En un after se metió a un baño público con un pibe, luego de pedirle besos por un cigarrillo, y también lo encontraron con dos chicas en un cuarto. Las chicas lo conocieron, y ahora no quieren quemar su imagen ni meterse en estas cosas, entonces me dieron ellas el ‘ok’ para que yo cuente la verdad: una de ellas me envió la foto ‘bombita’ luego de cog… con él, y yo no le di importancia en su momento. Les quitaban los celulares. Ya sabrás…”, cerró la empresaria de Ibiza.

Leé más:

Por qué La Joaqui sospecha que Luck Ra la engañaba con Tuli Acosta: el detalle que los mandó al frente

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.