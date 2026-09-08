Después de varias semanas con menor exposición en las redes sociales, la China Suárez volvió a estar en el centro de la conversación. En las últimas horas, la novia de Mauro Icardi compartió una selfie en la que se mostró completamente al natural y recibió tanto elogios como críticas por parte de sus seguidores.

En la imagen, Eugenia aparece en primer plano y a cara lavada, dejando especialmente visibles sus rasgos y sus ojos. La publicación rápidamente llamó la atención de los usuarios, que no tardaron en opinar sobre su apariencia.

Mientras muchos de sus seguidores destacaron su belleza natural y aseguraron que es hermosa sin necesidad de maquillaje, otros aprovecharon la fotografía para cuestionar su aspecto. En ese sentido, algunos usuarios volvieron a instalar especulaciones sobre supuestos retoques estéticos y la acusaron de haberse realizado distintos procedimientos para lucir de esa manera.

(Foto: Instagram @sangrejaponesa)

EL TUTORIAL DE MAKE-UP DE LA CHINA SUÁREZ QUE FUE VIRAL

La nueva selfie de la China Suárez se produjo apenas unos días después de que la actriz protagonizara otro contenido que tuvo una importante repercusión en redes: un video en el que mostró, paso a paso, cómo se maquillaba frente a cámara.

En aquella publicación, la actriz se mostró relajada y se animó a probar distintos productos que se habían vuelto virales. A lo largo del video, fue enseñando cada uno y compartiendo sus impresiones.

El tutorial de make-up de la China Suárez que fue viral (Video: Instagram @sangrejaponesa)

Entre los productos que utilizó había una base que había visto emplear a un maquillador que se hizo conocido en redes. Sin embargo, la China reconoció que no estaba completamente convencida con el tono que había elegido porque le parecía demasiado anaranjado.

El video rápidamente comenzó a circular y generó opiniones divididas. Aunque muchos usuarios aprovecharon para elogiarla, también aparecieron comentarios negativos como: “Me da mucha lástima la China tratando de ser graciosa”, “nunca te vamos a querer”, “ni a esto te podés dedicar”, “ella jura influencer graciosa y carismática”, “apareció”, y “qué falta de gracia, mamita”.