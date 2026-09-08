“La virgen de la tosquera”, dirigida por Laura Casabé y basada en relatos de Mariana Enríquez, fue seleccionada para representar a la Argentina en la próxima edición de los Premios Goya. La decisión se anunció este lunes en la residencia del embajador de España en Buenos Aires, tras la votación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

La película, que adapta los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El carrito”, competirá en la categoría Mejor Película Iberoamericana en la 41.ª edición de los premios españoles. El anuncio contó con la presencia de Dolores Fonzi, integrante de la Academia y directora de Belén, la última producción argentina ganadora del Goya en esa categoría.

El guion, escrito por Benjamín Naishtat, toma como base los relatos de Enríquez incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. La trama transcurre en el conurbano bonaerense durante la crisis de 2001 y sigue a Natalia, una joven que vive con su abuela y atraviesa el final de la adolescencia en un verano marcado por el deseo, la violencia social y elementos fantásticos propios del terror.

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LA VIRGEN DE LA TOSQUERA FUE ELEGIDA PARA REPRESENTAR A LA ARGENTINA EN LOS PREMIOS GOYA

El film, de 95 minutos, es una coproducción entre Argentina, México y España y está protagonizado por Dolores Oliverio, con la participación de Luisa Merelas, Fernanda Echevarría, Candela Flores, Isabel Bracamonte, Agustín Sosa y Dady Brieva.

“La virgen de la tosquera” tuvo su estreno mundial en Sundance 2025, donde fue la única película latinoamericana en competencia. Además, obtuvo cuatro premios en el Bafici, incluido el Gran Premio del Jurado, una mención en el Festival de Leeds y el galardón a la Mejor Fotografía en Sitges.

Durante el acto de anuncio, Dolores Fonzi destacó el valor simbólico de la elección y recordó el reciente triunfo de Belén en los Goya. El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, fue el encargado de abrir el sobre con el resultado final.

La virgen de la Tosquera (Foto: Prensa BF París)

La elección de la representante argentina se realizó entre cuatro películas finalistas: El Partido (Juan Cabral y Santiago Franco), La virgen de la tosquera (Laura Casabé), Nuestra Tierra (Lucrecia Martel) y Parque Lezama (Juan José Campanella). El proceso incluyó dos etapas de votación entre los miembros de la Academia, con la fiscalización de la Escribanía D’Alessio y cierre el domingo 6 de septiembre de 2026.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que reúne a más de 700 artistas, técnicos y profesionales, felicitó al equipo seleccionado y agradeció el apoyo de la Embajada de España, el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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