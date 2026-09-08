El tradicional Alvear Palace Hotel volvió a vestirse de gala para recibir a las principales figuras del espectáculo y el empresariado argentino en la 27° edición de “Famosos por la vida”, el evento solidario anual de Fundaleu. La noche tuvo como objetivo recaudar fondos para la investigación y el tratamiento de la leucemia y otras enfermedades oncohematológicas.
La alfombra roja porteña se llenó de glamour con la presencia de Susana Giménez, Teté Coustarot, Cristina Pérez, Miguel del Sel y Débora Plager, quienes se sumaron a la convocatoria solidaria con sus mejores looks. El evento, que ya es un clásico, reunió a celebridades y empresarios comprometidos con la causa.
Entre los invitados también se destacaron Araceli González junto a Fabián Mazzei, Laurita Fernández, Eduardo Costantini, Elina Fernández, Nacho Elizalde, Elba Marcovecchio, Marley, Andrea Frigerio, Facundo Arana, Mariana Fabbiani, Radagast, Juliana Awada, Germán Paoloski, Sabrina Garciarena y Guillermina Valdes. Todos ellos desfilaron por la alfombra roja y participaron de una velada que combinó producciones de moda con el espíritu solidario que caracteriza a la gala desde hace más de veinte años.
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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA GALA A BENEFICIO DE FUNDALEU
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