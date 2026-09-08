El tradicional Alvear Palace Hotel volvió a vestirse de gala para recibir a las principales figuras del espectáculo y el empresariado argentino en la 27° edición de “Famosos por la vida”, el evento solidario anual de Fundaleu. La noche tuvo como objetivo recaudar fondos para la investigación y el tratamiento de la leucemia y otras enfermedades oncohematológicas.

La alfombra roja porteña se llenó de glamour con la presencia de Susana Giménez, Teté Coustarot, Cristina Pérez, Miguel del Sel y Débora Plager, quienes se sumaron a la convocatoria solidaria con sus mejores looks. El evento, que ya es un clásico, reunió a celebridades y empresarios comprometidos con la causa.

Entre los invitados también se destacaron Araceli González junto a Fabián Mazzei, Laurita Fernández, Eduardo Costantini, Elina Fernández, Nacho Elizalde, Elba Marcovecchio, Marley, Andrea Frigerio, Facundo Arana, Mariana Fabbiani, Radagast, Juliana Awada, Germán Paoloski, Sabrina Garciarena y Guillermina Valdes. Todos ellos desfilaron por la alfombra roja y participaron de una velada que combinó producciones de moda con el espíritu solidario que caracteriza a la gala desde hace más de veinte años.

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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA GALA A BENEFICIO DE FUNDALEU

Los invitados a la gala de Fundaleu (Foto: Movilpress)

Susana Giménez y su hija Mecha (Foto: Movilpress)

Marley y Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Facundo Arana y Susana Giménez (Foto: Movilpress)

Araceli González y Fabián Mazzei (Foto: Movilpress)

Facundo Arana, Araceli González y Fabián Mazzei(Foto: Movilpress)

Matías Busquet y Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

Barbie Simons y Jorge Reale (Foto: Movilpress)

Nicole Neumann y Manu Urcera (Foto: Movilpress)

Mariana Fabbiani (Foto: Movilpress)

Cristina Pérez (Foto: Movilpress)

Guillermina Valdés y Andrea Frigerio (Foto: Movilpress)

Elba Marcovecchio (Foto: Movilpress)

Juliana Awada (Foto: Movilpress)

Valentín Giordano y Rossella della Giovampaola (Foto: Movilpress)

Miguel del Sel (Foto: Movilpress)

Agustín "Rada" Aristarán (Foto: Movilpress)

Lizy Tagliani (Foto: Movilpress)

Gabriel Corrado y Constanza Feraud (Foto: Movilpress)

Eduardo Costantini y Elina Fernández (Foto: Movilpress)

Teté Coustarot (Foto: Movilpress)

Evangelina Anderson (Foto: Movilpress)

Bárbara Lombardo (Foto: Movilpress)

Majo Martino (Foto: Movilpress)

Gastón Edul (Foto: Movilpress)

Eva Bargiela y Gianluca Simeone (Foto: Movilpress)

Débora Pláger (Foto: Movilpress)

Araceli González y Fabián Mazzei (Foto: Movilpress)

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