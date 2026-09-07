Una marca de autos realizó su presentación oficial en la Argentina con un exclusivo evento que tuvo lugar en Manso, Nordelta, y reunió a destacadas figuras del espectáculo, los medios y el mundo empresarial.

Entre los invitados que participaron de la noche estuvieron Iván de Pineda, Celeste Cid, Andrea Frigerio, Benjamín Amadeo, Damián Betular, Sofía Martínez, Karina Mazzocco, Nancy Pazos, Marcelo Longobardi, Rodolfo D’Onofrio, José Urtubey, Zulemita Menem, Bárbara Lombardo, Andrea Burstein, Ana Torrejón, Nacho Girón y Catalina Bonadeo.

Cindy Cats, Hernán Drago, Marcela Tinayre. Nancy Pazos, Manu Urcera y Marcelo Longobardi

Karina Mazzocco, Damián Betular, Andrea Bursten, Lucía Celasco y Celeste Cid

Benjamín Amadeo, Andrea Frigerio, Sofi Martínez, Iván d Pineda y Bárbara Lombardo

Uno de los momentos destacados del evento fue la participación de Leo Rodríguez, quien protagonizó una interacción especial junto a Iván de Pineda.

Durante la presentación, los asistentes pudieron conocer de cerca los nuevos smart #1 y smart #3, dos de los modelos que marcaron el desembarco de la marca en el mercado argentino.