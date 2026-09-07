El escándalo que protagonizaron Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio en La Noche de Mirtha no pasó inadvertido. El sábado por la noche, las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi se cruzaron en la histórica mesa de Mirtha Legrand, y Pampito fue categórico sobre el enfrentamiento.

Lejos de acercar posiciones en medio de la batalla judicial que mantienen sus clientes, Rosenfeld y Marcovecchio intercambiaron acusaciones al aire y se señalaron mutuamente por mentir. El tenso momento rápidamente generó repercusiones y fue uno de los temas principales de Puro Show, donde el conductor no tuvo piedad.

Elba Marchovecchio, Ana Rosenfeld, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska la Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

Pampito no se guardó nada y cuestionó duramente la actitud de las dos abogadas. “Qué papelón, chicos. Yo las tengo contratadas a estas dos y las echo”, lanzó. Para Sebastián, este tipo de exposición termina complicando todavía más un conflicto que desde hace meses atraviesan una conflictiva disputa con acusaciones cruzadas.

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“Vos imaginate que, si bien los que las contratan son dos quilomberos también, vos querés llegar a un acuerdo con la otra parte mínimamente”, planteó el periodista al analizar el rol que deberían asumir las profesionales que representan a cada uno.

El conductor continuó con su crítica y puso el foco en que Rosenfeld y Marcovecchio deberían concentrarse en intentar resolver el conflicto de sus clientes, en lugar de terminar enfrentadas públicamente. “Y lejos de llegar a un acuerdo, las dos abogadas, las que vos contratás para que te solucionen eso, están haciendo papelones en televisión, peleándose”, remarcó Pampito.

Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio (Fotos: capturas eltrece)

Sin embargo, también reconoció que el cruce tuvo un fuerte impacto desde el punto de vista televisivo. “Un momento televisivo espectacular, pero son un papelón”, concluyó, dejando en claro su postura sobre el polémico cruce entre las dos letradas.

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