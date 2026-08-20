Después de una extensa jornada en Tribunales, Ana Rosenfeld decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido durante la audiencia clave entre las representantes legales de Wanda Nara y Mauro Icardi. En diálogo con Lape Club Social Informativo, la abogada de la empresaria dio detalles del encuentro judicial y respondió, sin vueltas, a las versiones que circularon durante los últimos días.

Durante el móvil con el programa de Sergio Lapegüe por América, Rosenfeld fue contundente al referirse a algunas declaraciones que fueron difundidas públicamente y atribuidas a la defensa del futbolista, encabezada por Elba Marcovecchio: “Fue una audiencia larga, pudimos exponer todas las cosas que se están diciendo en la televisión por la parte del otro lado que no condicen con la verdad. La verdad es la que está en el expediente”, sostuvo la letrada.

Y remarcó que su postura se basa en lo que consta formalmente en la Justicia: “La verdad es la que está en el expediente y es la que bien digo yo cada vez que tengo la oportunidad de aclararlo en los medios”.

Foto: Captura (América)

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvo relacionado con la situación económica de Mauro Icardi y las medidas judiciales que todavía pesan sobre el delantero.

Rosenfeld volvió a sostener que existe una deuda pendiente y aseguró que continúa vigente la prohibición de salida del país: “La verdad es que Mauro no pagó. Hizo un pago, pero sigue habiendo deuda pendiente. Hay prohibición de salida del país, todavía no pusieron destino de a dónde podría firmar Mauro un contrato”, afirmó.

En ese sentido, la abogada de Wanda Nara dejó en claro que cualquier pedido deberá atravesar las instancias judiciales correspondientes y volvió a respaldar sus dichos en las resoluciones del expediente: “Que pida lo que quiera pedir, pero los expedientes traen resultados, que son las sentencias”, lanzó Rosenfeld.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y fue todavía más contundente: “Hasta ahora, la verdad salió escrita en una sentencia. Cuando digo que hay un deudor, prohibición de salida y que no se firmó un pasaporte, es real”.

Otro de los temas que la abogada decidió aclarar fue el vínculo de Mauro Icardi con sus hijas. Ante las versiones que indicaban que las niñas no podían mantener contacto con su padre, Ana fue tajante y negó que exista actualmente un impedimento de comunicación: “No hay impedimento de contacto en la actualidad. Teniendo en cuenta que hay un chat con las nenas que mantienen, eso también lo inventan”, explicó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Luego profundizó sobre esa vía de comunicación entre el futbolista y sus hijas: “Es mentira que las nenas tienen bloqueado al papá, tienen un chat con Icardi, la licenciada Mattera y las chicas. Nosotras somos ajenas a este chat”.

Por último, la abogada confirmó que las partes volverán a encontrarse en Tribunales luego de que se presentara una propuesta con el objetivo de ponerle un punto final al conflicto: “Se fijó una nueva audiencia porque hicimos una propuesta para terminar, de una vez por todas, con todo este conflicto. La nueva audiencia es el próximo lunes”, cerró.

Ana Rosenfeld: “La verdad es que Mauro no pagó. Hizo un pago, pero sigue habiendo deuda pendiente”.

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LA DURA RESPUESTA DE MAURO ICARDI Y ELBA MARCOVECCHIO AL PEDIDO DE ANA ROSENFELD: “WANDA NARA TIENE UNA ACTITUD ANTINIÑOS”

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de que trascendiera la drástica medida cautelar presentada por Ana Rosenfeld en representación de la empresaria, Elba Marcovecchio -la defensa del futbolista- respondió con un escrito de fuerte contenido contra la conductora.

La presentación de Rosenfeld había solicitado, entre otras medidas, la suspensión de la responsabilidad parental de Icardi, el corte de todo tipo de comunicación con sus hijas y el cuidado personal exclusivo de las menores a favor de Wanda. Además, incluía pedidos de pericias psiquiátricas para el delantero y la realización de un curso sobre violencia de género.

La respuesta no tardó en llegar. En Lape Club Social Informativo, el periodista Luis Bremer reveló en exclusiva detalles de la presentación realizada por Marcovecchio ante el juzgado que interviene en el conflicto familiar.

Foto: Instagram (@elbitamarcovecchio)

Según contó el panelista al aire, la defensa del futbolista apuntó directamente contra Wanda por la situación que atraviesa el vínculo entre Icardi y sus hijas.

El eje de la estrategia judicial es una acusación contundente: la defensa sostiene que Wanda Nara estaría obstaculizando desde hace aproximadamente un año la revinculación entre el padre y las menores: “La madre genera un impedimento de contacto como lo ha hecho en enero de 2025 y por seis meses más, fecha en que debió haber entregado a las nenas y no lo hizo”, leyó Bremer sobre uno de los fragmentos de la presentación.

Según detalló el documento hace referencia a un episodio ocurrido en junio, cuando se habría producido una situación de 11 horas en el Château sin que se cumpliera una orden judicial: “No es nuevo, es parte de su conducta real y fundamentalmente afecta a las nenas”, señaló el periodista al explicar el argumento incluido en la presentación.

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La defensa busca así instalar que el conflicto no se limita a un episodio puntual, sino que existiría —según su planteo— un patrón de conductas que terminaría afectando directamente a las hijas de la expareja.

Pero el concepto más fuerte de la respuesta de Marcovecchio apareció hacia el final de la presentación. Según leyó Luis, la defensa de Mauro Icardi calificó directamente la conducta de Wanda Nara como “una actitud antiniños”.

La frase se convirtió en el eje más contundente de la contestación judicial y marca el nivel de tensión que alcanzó la disputa entre las partes.