La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un capítulo cargado de tensión. Todo comenzó cuando Paula Varela informó en Lape Club Social Informativo que la Justicia habría levantado la prohibición de salida del país que pesaba sobre el futbolista, una decisión que comenzaría a regir una vez que la resolución quedara firme.

Según explicó la periodista, la medida se habría tomado porque las razones que habían motivado la restricción dejaron de existir tras el regreso de las hijas de la expareja a la Argentina. Además, sostuvo que una eventual apelación de Wanda tendría escaso sustento jurídico, ya que los pasaportes fueron restituidos y las menores se encuentran nuevamente en el país.

Sin embargo, la versión fue rápidamente desmentida por Ana Rosenfeld, quien decidió comunicarse en vivo con el programa para aclarar la situación judicial de Icardi y cuestionar la información difundida: “Me hicieron saber varias personas que la señora Paula Varela estaba dando una información confusa y equivocada, que entiendo que la recibió de la parte de Elba Marcovecchio y Mauro Icardi”, comenzó diciendo la abogada de Wanda.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld)

“Por lo tanto, en función de eso y como a mí me importa demasiado que la información sea fidedigna, siempre ir con la verdad, quiero aclarar que Icardi sigue teniendo prohibición de salida del país”, agregó la letrada.

Rosenfeld aclaró que la resolución dictada por el juez no implicaba que el futbolista quedara automáticamente habilitado para abandonar el país. Según explicó, el levantamiento de la restricción solo podría hacerse efectivo una vez que la decisión judicial quedara firme y fuera consentida por todas las partes: “Ayer, el juez dijo que se levante la prohibición de salida del país en tanto las razones por las que había sido precisada la medida se habían resuelto porque las nenas volvieron a Argentina, pero que una vez firme y consentida por nosotros esa resolución él ahí podría salir”, sostuvo.

La abogada también reveló que, según su versión, hubo un error en la comunicación de esa resolución ante las autoridades migratorias: “Por supuesto que por un error no imputable a esta parte se habló a Migraciones diciendo que el señor tenía esa facultad de salir, a lo que automáticamente nos presentamos y su señoría revocó esa decisión. O sea que el señor Icardi sigue sin poder salir de la Argentina”, explicó.

Foto: Instagram (@elbitamarcovecchio)

Además, Rosenfeld confirmó que la defensa de Wanda Nara ya apeló la resolución y que ese recurso fue concedido con efecto suspensivo, por lo que la situación permanece sin cambios: “A eso súmenle que hemos apelado esta resolución y, por lo tanto, como se dio con efecto suspensivo, significa que hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones no lo resuelva él no puede salir de la Argentina”, precisó.

Antes de despedirse, la abogada lanzó una frase que volvió a encender la polémica y apuntó directamente contra el entorno del delantero: “Con nuestra revocatoria él ya no puede salir del país. De la otra parte pasan la mitad de la información, y yo soy una señora que gane o pierda va a decir la verdad”, concluyó.

Mauro Icardi está en el centro de los rumores sobre su llegada al fútbol español para sumarse al Rayo Vallecano de Madrid

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ANA ROSENFELD CRUZÓ A MAURO ICARDI TRAS PEDIR EL EMBARGO DE “LA CASA DE LOS SUEÑOS”: “ME EXTRAÑA Y ME PREOCUPA EL ENOJO”

El nuevo capítulo del conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó una fuerte respuesta de Ana Rosenfeld, luego de que el futbolista estallara en sus redes sociales tras conocerse un nuevo embargo solicitado por la abogada en el marco del reclamo por la cuota alimentaria de las hijas que tiene con la empresaria.

Después de que Icardi publicara extensos descargos apuntando tanto contra Rosenfeld como contra el juez Hagopián que interviene en la causa, la letrada salió al cruce y explicó por qué impulsó la medida cautelar sobre la famosa “casa de los sueños”: “Hay un artículo que tiene que ver con una medida cautelar para proteger los alimentos futuros cuando tenés del otro lado a un deudor alimentario que no ha sido un cumplidor y que no tiene otros bienes registrables. Además, tiene una deuda pendiente porque, hasta el día de hoy, sigue debiendo alimentos”, sostuvo la abogada.

Lejos de quedarse ahí, Rosenfeld se mostró sorprendida por la reacción del delantero y recordó un antecedente que involucra a Maxi López: “Me extraña y me preocupa el enojo del señor Icardi, porque lo hice hace unos años con Maxi López y sabe que esto es algo absolutamente legal y él lo festejó. Me sorprende cómo escribe”, disparó.

Foto: Captura (América)

La abogada hizo referencia al embargo que en su momento solicitó sobre la casa que Maxi López tenía en Santa Bárbara para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria de los tres hijos varones que tuvo con Wanda Nara, una medida que, según remarcó, Icardi conocía perfectamente.

Además, Rosenfeld aseguró que la estrategia judicial del futbolista siempre fue cuestionar los montos establecidos, aunque finalmente termina cumpliendo con lo que ordena la Justicia: “Mauro y sus abogadas vienen discutiendo hasta la cuota alimentaria, pero después terminan pagando porque así lo dictamina la Justicia”, lanzó con contundencia.

Así, mientras la batalla judicial con Wanda Nara sigue sumando capítulos, el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Ana Rosenfeld volvió a escalar con fuertes declaraciones de ambos lados.