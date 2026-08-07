El planteo de Wanda Nara de “suspender la responsabilidad parental” de Mauro Icardi fue una verdadera bomba que detonó el viernes por la mañana en Puro Show.

“Ana Rosenfeld presentó una solicitud para que se suspenda el ejercicio de la responsabilidad parental”, reveló Angie Balbiani.

“Lo que están pidiendo es que Icardi no se comunique más ni vía WhatsApp ni que las vea las hijas”, continuó la panelista.

Angie Balbiani mostró el planteo judicial de Wanda Nara contra Mauro Icardi.

La exigencia de Wanda a Mauro sería “hasta que haga un tratamiento psicológico pertinente”.

El estado del expediente

De todas formas, ni el juez Adrián Hagopián, ni la licenciada Fernanda Matera del Ministerio Público Tutelar se habrían expedido al respecto, y Mauro Icardi además podría objetar la movida de Wanda Nara a través de sus abogadas.

El pedido se conoció casi al mismo tiempo que Fernanda Iglesias aseguró que presentará a la Justicia el video en donde quedaría en evidencia cómo Wanda Nara y Nora Colosimo intentarían manipular a las hijas de Mauro Icardi, para que se formen una mala imagen del padre...