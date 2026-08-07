El video en el que Nora Colosimo y Wanda Nara “manipulan a dos nenas para impedir el contacto con el padre” fue desmentido por la exsuegra de Mauro Icardi, pero este viernes Fernanda Iglesias insistió en la veracidad del material que le filtraron, pero que no se hizo público.

Eso no fue todo. La periodista de Puro Show aseguró que presentará el archivo ante la Justicia: “Lo tengo que grabar en un pendrive, eso es lo que más nerviosa me pone”.

“Me di cuenta ayer a la tarde que lo tenía que llevar al juzgado”, continuó.

La reacción de Mauro Icardi

A todo esto, Angie Balbiani confirmó que Mauro “no lo vio” al video, que pronto será parte del expediente.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Dichas imágenes inéditas podrían provocar un vuelco en favor de Icardi en la causa que lleva adelante el juez Adrián Hagopián, y que tiene a la licenciada Fernanda Matera como parte del Ministerio Público Tutelar.

En cuanto al origen del material, si bien Fernanda Iglesias no reveló quién se lo dio, muchos especulan que se filtró desde el celular de Martín Migueles como parte de lo que la Justicia encontró por la causa que tiene preso al exesposo de Jésica Cirio.