Un inesperado rumor sacudió al mundo del espectáculo. En Intrusos aseguraron que Griselda Siciliani estaría comenzando un romance con Emiliano Brancciari, líder de la banda uruguaya No Te Va Gustar.

Sin embargo, la actriz reaccionó de inmediato y desmintió la versión mientras el programa estaba al aire.

El rumor que vinculó a Griselda Siciliani con Emiliano Brancciari

Durante el ciclo de América TV lanzaron un enigmático que terminó apuntando a Griselda Siciliani.

Según contaron, la actriz llevaría “algunos meses” saliendo con el cantante de No Te Va Gustar e incluso aseguraron que había sido vista en uno de los recitales de la banda.

Además, remarcaron que Siciliani sigue tanto al grupo como a Brancciari en redes sociales, un detalle que alimentó las especulaciones.

Griselda Siciliani estrenó BOÎTE (Foto: Movilpress).

La reacción de Griselda Siciliani

Mientras el tema era debatido en el estudio, la propia actriz envió un audio y varios mensajes al panel para desmentir el supuesto romance.

“No, Adri, desmiento rotundamente”, fue una de las primeras respuestas que hizo llegar al programa.

Luego insistió con su versión y aseguró: “Nada que ver. Te juro. Creo que lo vi alguna vez de lejos. Es un genio, pero nada más”.

Pese a la negativa de la actriz, en el programa sostuvieron la información y afirmaron que seguirán investigando el supuesto vínculo entre ambos.

Emiliano Brancciari de No te va a Gustar (Foto: Movilpress)

Por el momento, ni Emiliano Brancciari ni su entorno realizaron declaraciones públicas sobre la versión que comenzó a circular este viernes.