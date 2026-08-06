Una de las noches más movilizantes de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo como protagonista a Juanicar, quien decidió abandonar el reality de Telefe luego de recibir una noticia sobre el estado de salud de su mamá Roxana.

Todo comenzó cuando Gran Hermano convocó al participante al confesionario para transmitirle un mensaje de su familia. Con un tono sereno, la voz del programa buscó llevarle tranquilidad antes de comunicarle la situación: “Tengo que comunicarte algo. No es nada para alarmarse. Tranquilo. Confía en mí”, comenzó diciendo.

Acto seguido, le explicó el motivo del llamado: “La mami está padeciendo un pequeño, muy pequeño problema de salud. Nada grave, créeme. No te preocupes. Pero tu familia nos pidió que te avisáramos. Ellos preferirían que abandonaras el juego”.

La decisión quedó en manos del jugador, que no dudó ni un segundo: “Obvio, me voy con mi mamá”, decidió, visiblemente movilizado y con lágrimas en los ojos.

Al regresar a la casa para despedirse, el participante quebró en llanto y les explicó a sus compañeros el motivo de su salida: “Mi mamá necesita... No sé qué pasa. Dijeron que había un problema de salud y que es mejor que vaya”.

La noticia impactó de lleno en los jugadores, que lo rodearon en un emotivo abrazo mientras intentaban contenerlo. Gisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini fueron algunas de las jugadoras que más afectadas se mostraron por este inesperado desenlace.

Con todos los participantes llorando, Juani recorrió por última vez la casa y se dirigió hacia la puerta principal. Antes de cruzarla, recibió una ovación de sus compañeros, que entre abrazos y lágrimas le gritaron: “¡Fuerza, Juan!”, “¡Te queremos!”, “¡Andate tranquilo!”.

Foto: Captura (Telefe)

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GRAN HERMANO ANUNCIÓ QUE LE DARÁ UNA DELICADA NOTICIA A JUANICAR VINCULADA A LA SALUD DE SU MAMÁ

Momentos de profunda preocupación se viven en Gran Hermano: Generación Dorada. A través de las redes sociales oficiales del programa, la producción emitió un comunicado que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del reality al informar que Juanicar recibirá una delicada noticia vinculada a la salud de su mamá.

El mensaje fue publicado en las cuentas oficiales de Gran Hermano y Telefe, donde se confirmó que la familia del participante se comunicó con la producción por la situación: “La familia de Juani Car alertó sobre el estado de salud de su madre. Hoy, Gran Hermano le comunicará la noticia al jugador”, comienza diciendo el comunicado.

La publicación despertó una inmediata ola de mensajes de apoyo para el participante, ya que este tipo de comunicaciones son excepcionales dentro de la dinámica del reality y suelen producirse únicamente cuando ocurre una situación familiar de relevancia.

Foto: Instagram (@granhermanoar)