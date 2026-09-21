Matías Cuco, cocinero: “El mejor calzone gratinado lleva pollo, muzzarella y mucho queso”

El calzone gratinado de pollo y queso es una alternativa contundente para quienes buscan salir de la pizza tradicional y preparar algo diferente. Con una masa casera, un relleno bien sabroso y una terminación gratinada, se puede hacer tanto al horno como a la parrilla.

La propuesta combina pollo dorado con cebolla, puerro, verdeo y tomate, además de un toque de vino blanco y pimentón. La clave está en cocinar primero la carne y aprovechar la misma sartén para los vegetales, concentrando así todos los sabores.

El cierre llega con abundante muzzarella y queso parmesano, que también se utiliza para gratinar la superficie una vez que el calzone está cocido. El resultado es una masa dorada por fuera y un interior húmedo, cremoso y cargado de queso.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 850 g harina 0000.

g harina 0000. 500 cc agua tibia.

cc agua tibia. 20 g levadura fresca.

g levadura fresca. 20 g sal.

g sal. Hierbas a elección, como tomillo o romero. Para el relleno 4 pata muslo.

pata muslo. Una cebolla.

cebolla. Una ramita de puerro.

ramita de puerro. Una ramita de cebolla de verdeo.

ramita de cebolla de verdeo. Un tomate perita.

tomate perita. Pimentón, cantidad necesaria.

Vino blanco, cantidad necesaria.

250 g queso parmesano.

g queso parmesano. 200 g muzzarella.

Procedimiento

Hacer una corona con la harina y distribuir la sal únicamente sobre los bordes. Diluir la levadura fresca en el agua tibia e incorporarla de a poco en el centro de la harina. Mezclar inicialmente con un tenedor. Cuando la preparación tome consistencia, amasar con las manos hasta conseguir una masa homogénea. Dejar descansar hasta que duplique su volumen. Mientras la masa leva, cortar la cebolla, el puerro, la cebolla de verdeo y el tomate en brunoise o cubitos pequeños. Calentar una sartén con aceite de oliva y dorar el pollo sin agregar sal. Retirar el pollo y, en la misma sartén, saltear todos los vegetales hasta que estén cocidos. Incorporar nuevamente el pollo, sumar pimentón ahumado a gusto y agregar un poco de vino blanco. Cocinar hasta integrar los sabores. Cuando la masa haya duplicado su volumen, desgasificarla para retirar el aire generado durante el levado. Estirar la masa y distribuir sobre una mitad el relleno de pollo y vegetales. Añadir el queso parmesano y la muzzarella. Doblar la masa sobre el relleno y cerrar bien los bordes para darle la forma clásica de calzone. Cocinar hasta que la masa esté completamente hecha y dorada. Puede prepararse al horno o a la parrilla con carbón y leña. Una vez cocido, cubrir con más queso parmesano y llevar al horno unos minutos para gratinar la superficie.

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