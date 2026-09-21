Matías Cuco, cocinero: “El mejor calzone gratinado lleva pollo, muzzarella y mucho queso”

El calzone gratinado de pollo y queso es una alternativa contundente para quienes buscan salir de la pizza tradicional y preparar algo diferente. Con una masa casera, un relleno bien sabroso y una terminación gratinada, se puede hacer tanto al horno como a la parrilla.
La propuesta combina pollo dorado con cebolla, puerro, verdeo y tomate, además de un toque de vino blanco y pimentón. La clave está en cocinar primero la carne y aprovechar la misma sartén para los vegetales, concentrando así todos los sabores.
El cierre llega con abundante muzzarella y queso parmesano, que también se utiliza para gratinar la superficie una vez que el calzone está cocido. El resultado es una masa dorada por fuera y un interior húmedo, cremoso y cargado de queso.
Ingredientes
Para la masa
- 850 g harina 0000.
- 500 cc agua tibia.
- 20 g levadura fresca.
- 20 g sal.
- Hierbas a elección, como tomillo o romero.
Para el relleno
- 4 pata muslo.
- Una cebolla.
- Una ramita de puerro.
- Una ramita de cebolla de verdeo.
- Un tomate perita.
- Pimentón, cantidad necesaria.
- Vino blanco, cantidad necesaria.
- 250 g queso parmesano.
- 200 g muzzarella.
Procedimiento
- Hacer una corona con la harina y distribuir la sal únicamente sobre los bordes.
- Diluir la levadura fresca en el agua tibia e incorporarla de a poco en el centro de la harina. Mezclar inicialmente con un tenedor.
- Cuando la preparación tome consistencia, amasar con las manos hasta conseguir una masa homogénea. Dejar descansar hasta que duplique su volumen.
- Mientras la masa leva, cortar la cebolla, el puerro, la cebolla de verdeo y el tomate en brunoise o cubitos pequeños.
- Calentar una sartén con aceite de oliva y dorar el pollo sin agregar sal.
- Retirar el pollo y, en la misma sartén, saltear todos los vegetales hasta que estén cocidos.
- Incorporar nuevamente el pollo, sumar pimentón ahumado a gusto y agregar un poco de vino blanco. Cocinar hasta integrar los sabores.
- Cuando la masa haya duplicado su volumen, desgasificarla para retirar el aire generado durante el levado.
- Estirar la masa y distribuir sobre una mitad el relleno de pollo y vegetales. Añadir el queso parmesano y la muzzarella.
- Doblar la masa sobre el relleno y cerrar bien los bordes para darle la forma clásica de calzone.
- Cocinar hasta que la masa esté completamente hecha y dorada. Puede prepararse al horno o a la parrilla con carbón y leña.
- Una vez cocido, cubrir con más queso parmesano y llevar al horno unos minutos para gratinar la superficie.
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