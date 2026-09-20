El actor Germán Kraus (81) realizó un duro análisis sobre el presente de la televisión argentina y no se guardó críticas. Al repasar su extensa trayectoria, comparó la pantalla de hoy con la de otras épocas y fue especialmente lapidario con los realities como Gran Hermano.

Kraus apuntó directamente contra la estética y el contenido de la TV actual: “En general lo que me devuelve la pantalla no es interesante… Todo el mundo grita, no hay gente linda. Los panelistas… no hay gente linda. No hay gente linda en la televisión”, disparó en una entrevista con el programa Sola en los bares.

El actor reconoció ante Karim González que la estética cambió mucho y admitió que extraña los formatos clásicos: “O cambió la estética. Yo no voy a estar diciendo ‘todo tiempo pasado fue mejor’, pero yo personalmente extraño esa pantalla. Extraño los musicales, extraño los programas de humor”.

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Kraus también se refirió a la situación de la ficción argentina y lamentó que el país haya perdido el liderazgo internacional en telenovelas. “Brasil, los turcos, los mexicanos… todos nos pasaron el trapo porque dejamos de hacer el formato tradicional de telenovela. Se mezcló con una estética cinematográfica y se hace un cine a medio camino”, sostuvo.

El actor fue muy crítico con la forma de trabajar de las nuevas generaciones: “Los actores nuevos dicen lo que se les ocurre. Acá los chicos dicen cualquier cosa y después el editor, que antes era un técnico, ahora es un director porque tiene que cortar toda la moranga que mandan”. Y agregó: “Uno no es autor, uno es intérprete. Los chicos tienen que convencerse de eso. En busca de la naturalidad… ¿qué naturalidad?”.

Consultado sobre si aceptaría participar de un reality como Gran Hermano a cambio de una suma importante de dinero, Kraus fue terminante: “¡Ni loco!”. Explicó sus motivos: “Ni loco… por varios motivos: ideológicamente no estoy de acuerdo y estéticamente tampoco. No me gusta la pantalla que tenemos”.

Sobre la exposición que implica un reality, fue contundente: “Que te vean haciendo la fila del baño, todas esas intimidades… eso ni pensar”.

El recorte fue parte de Infama, donde Santiago Sposato fue implacable con el actor “Venía hablando de Gran Hermano y se fue para el otro lado. O sea, somos todos feos. Debe estar hablando desde el resentimiento por la falta de ficción en la TV, pero nosotros no tenemos la culpa de ser más baratos”, agregó

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