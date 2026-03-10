A 20 años de la muerte de Alberto Migré, los artistas preparon un homenaje especial para recordar a uno de los autores más grandes de la ficción en la televisión argentina. “Experiencia Migré” tuvo lugar en el Espacio Encuentro de Argentores y contó con la participación de figuras que trabajaron en sus novelas.
LOS ARTISTAS RINDIERON HOMENAJE A ALBERTO MIGRÉ
