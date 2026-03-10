A 20 años de la muerte de Alberto Migré, los artistas preparon un homenaje especial para recordar a uno de los autores más grandes de la ficción en la televisión argentina. “Experiencia Migré” tuvo lugar en el Espacio Encuentro de Argentores y contó con la participación de figuras que trabajaron en sus novelas.

LOS ARTISTAS RINDIERON HOMENAJE A ALBERTO MIGRÉ

Nora Cárpena (Foto: Movilpress)

Claudio García Satur (Foto: Movilpress)

Marilina Ross Y Patricia Rincci (Foto: Movilpress)

Dorys del Valle (Foto: Movilpress)

Carolina Papaleo (Foto: Movilpress)

Soledad Silveyra (Foto: Movilpress)

Arturo Puig (Foto: Movilpress)

Germán Kraus (Foto: Movilpress)

Mabel Landó (Foto: Movilpress)

Fernanda Mistral (Foto: Movilpress)

Nora Cárpena y Thelma Biral (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Vivian El Jaber (Foto: Movilpress)

Silvia Peyrou (Foto: Movilpress)

Victoria Carreras (Foto: Movilpress)

Ivonne Fournery (Foto: Movilpress)

Claudio García Satur y Soledad Silveyra (Foto: Movilpress)

Mabel Landó, Nora Cárpena, Soledad Silveyra y Claudio García Satur (Foto: Movilpress)

El homenaje de los actores a Alberto Migré (Foto: Movilpress)

