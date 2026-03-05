Por más que Rodrigo Lussich sea un periodista de espectáculos desde hace décadas, sus inquietudes artísticas le brotan por los poros como se nota cuando hace los escandalones o las bombas, y ahora el conductor de Intrusos apuesta de lleno al teatro.

“Acelerado es mi primer unipersonal, es la primera vez que me subo solo para hacer una mezcla de stand-up y monólogo de comicidad”, contó entusiasmado a Ciudad.

Rodrigo, además, dio otros detalles sobre el show que presentará a partir del jueves 2 de abril en el Paseo La Plaza: “A mí me gusta mezclar los estilos de la tendencia actual de la comedia con el viejo humor de monologuistas de narración, descripción y anécdotas como Enrique Pinti, China Zorrilla o Luis Landriscina, que son mis referentes del humor”.

Rodrigo Lussich en Acelerado.

El espectáculo está dirigido por Darío Orsi, que al decir de Lussich “es un súper capo del stand-up”, que le “está enseñando los códigos del género”, y se da después de haber probado en España con las cuatro funciones de Argentino que huye.

La diferencia con el show que hizo con Adrián Pallares

A diferencia de lo que sucedió con el espectáculo que hacía con Adrián Pallares, las aspiraciones de Lussich son más modestas: “Iré viendo de agregar funciones, giras y bares, porque es más experimental que Socios al desnudo, que estaba más orientado al público comercial de teatros grandes”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la rompieron en teatro con Socios al Desnudo (Foto: Instagram @adrianpalla)

En tono intimista, Lussich aseguró: “Tiene que ver más conmigo, con una búsqueda de desafíos propios para atraer a nuevos públicos, y que me puedan conocer haciendo humor, que es algo que me gusta”.

“Es menos pretencioso que Socios al Desnudo en cuanto a lo comercial, pero tiene humor y material nuevo en cuanto a historias, experiencias personales, opiniones y anécdotas. Más allá de cosas íntimas, como mi sexualidad, mi perro, amores y citas”, concluyó Rodrigo Lussich.