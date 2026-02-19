El testimonio del hermano de Guido Icardi en Intrusos fue una verdadera sorpresa, sobre todo para Mauro Icardi, y entre las repercusiones que tuvo la entrevista Rodrigo Lussich ventiló la verdad sobre el pago al cuñado de China Suárez.

Marcela Tauro fue la que sacó el asunto a la luz: “Hay un escándalo también con si le pagamos o no le pagamos a Guido”.

Entonces, Lussich fue directo al blanquear por qué no estuvieron el lunes en vivo: “Acá no hay un peso, querido. No, si acá al lunes tuvimos que cerrar (N del R: pasaron un compilado de lo mejor de Intrusos)”.

El posteo de Guido Icardi para provocar a su hermano Mauro (Foto: Instagram @guidoicardi)

“Acá no hay plata para pagar. Gracias que le podemos llegar a pagar a Guido Záffora, pero ya a Guido Icardi no llegamos”, agregó el conductor de Intrusos.

El pago a Guido, el hermano de Mauro Icardi

Sin embargo, Daniel Ambrosino blanqueó cómo convencieron al rosarino: “Fue el canje del hotel y el viaje”.

Ahí, Lussich precisó: “El pasaje de Rosario. Porque cuando acá me dijeron la producción pregunté ¿le pagamos un pasaje de Europa? Pero me respondieron que viene de Rosario".

“No hay plata, chicos. Marta Buchanan (la gerente general de América TV) está cerrando todas las canillas", cerró Rodrigo Lussich.