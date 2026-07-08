Adrián Suar y Guillermo Francella celebraron rodeados de famosos el fin del rodaje de la película que los unió en cine, Un Funeral y Medio, y desde Ciudad te mostramos las fotos de quienes dijeron presente en este evento íntimo.
La comedia negra está dirigida por Ariel Winograd y es uno de los grandes lanzamientos del 2027 del cine argentino. Juan Minujín,Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araozy“Coco” Portillo forman parte del elenco.
El martes por la noche, algunos de los talentos de la ficción, amigos y parejas de quienes forman parte de la ficción asistieron a la cena de celebración organizada por Jecan Wecan, entre ellos Luis Scalella, pareja de Palmiero, el Puma Goity, y más.