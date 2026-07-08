Adrián Suar y Guillermo Francella celebraron rodeados de famosos el fin del rodaje de la película que los unió en cine, Un Funeral y Medio, y desde Ciudad te mostramos las fotos de quienes dijeron presente en este evento íntimo.

La comedia negra está dirigida por Ariel Winograd y es uno de los grandes lanzamientos del 2027 del cine argentino. Juan Minujín,Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araozy“Coco” Portillo forman parte del elenco.

Adrián Suar y Rocío Robles en Un Funeral y Medio (Foto: RF prensa)

El martes por la noche, algunos de los talentos de la ficción, amigos y parejas de quienes forman parte de la ficción asistieron a la cena de celebración organizada por Jecan Wecan, entre ellos Luis Scalella, pareja de Palmiero, el Puma Goity, y más.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL FESTEJO DEL FIN DEL RODAJE DE LA COMEDIA DE ADRIÁN SUAR Y GUILLERMO FRANCELLA

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Agustina Cherri en el festejo del fin del rodaje de la comedia de Adrián Suar y Guillermo Francella, Un funeral y medio (Foto: Movilpress).

Juan Minujín en el festejo del fin del rodaje de la comedia de Adrián Suar y Guillermo Francella, Un funeral y medio (Foto: Movilpress).

Pablo Codevila en el festejo del fin del rodaje de la comedia de Adrián Suar y Guillermo Francella, Un funeral y medio (Foto: Movilpress).

Flavia Palmiero y Luis Scalella en el festejo del fin del rodaje de la comedia de Adrián Suar y Guillermo Francella, Un funeral y medio (Foto: Movilpress).

Rodrigo Noya en el festejo del fin del rodaje de la comedia de Adrián Suar y Guillermo Francella, Un funeral y medio (Foto: Movilpress).

Arturo Puig en el festejo del fin del rodaje de la comedia de Adrián Suar y Guillermo Francella, Un funeral y medio (Foto: Movilpress).

El Puma Goity en el festejo del fin del rodaje de la comedia de Adrián Suar y Guillermo Francella, Un funeral y medio (Foto: Movilpress).

Guillermo Francella en el festejo del fin del rodaje de su comedia con Adrián Suar, Un funeral y medio (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.