Adrián Suar y Rocío Robles volvieron a mostrarse juntos en público durante la cena de celebración por el final del rodaje de Un funeral y medio. La pareja fue fotografiada por Ciudad al llegar al restaurante donde el elenco y el equipo técnico se reunieron para brindar, en una aparición que no pasó inadvertida.

Suar y la periodista deportiva arribaron al lugar donde los esperaban, entre otros, Guillermo Francella y Juan Minujín, los otros protagonistas de esta nueva comedia negra dirigida por Ariel Winograd.

Un funeral y medio marca un hito para el cine argentino al reunir por primera vez como protagonistas a Adrián Suar y Guillermo Francella. La producción, realizada por Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, con distribución de Buena Vista International, tiene previsto su estreno en los cines de todo el país en marzo de 2027.

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

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LAS FOTOS DE ADRIÁN SUAR Y ROCÍO ROBLES EN LA CENA DE FINAL DE RODAJE DE UN FUNERAL Y MEDIO

Con dirección de Ariel Winograd y guion adaptado por Fernando Castets, la película propone una comedia negra que mezcla humor, enredos y secretos familiares.

La historia sigue a una familia disfuncional que intenta despedir a su patriarca, aunque una serie de situaciones inesperadas convierte el funeral en una jornada completamente caótica.

Adrián Suar y Rocío Robles en Un Funeral y Medio (Foto: RF prensa)

El elenco de Un Funeral y Medio (Foto: RF prensa)

Además de Francella y Suar, el elenco está integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y Coco Portillo, quienes también participaron del encuentro para celebrar el cierre de las grabaciones.

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