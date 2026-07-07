La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una noche a pura emoción con una nueva edición de Congelados, el segmento en el que los participantes deben permanecer inmóviles y en silencio mientras reciben la visita sorpresa de un ser querido.

Esta vez, quienes no pudieron contener las lágrimas fueron Emanuel Di Gioia, que recibió a Luci, su mamá, y Cinzia Francischiello, que se reencontró con Dylan, su novio.

Apenas cruzó la puerta, Luci quedó impactada por ingresar a la casa más famosa del país: “¡Qué flash estar en esta casa, por Dios!”, expresó, mientras le pedía una y otra vez a su hijo que no rompiera las reglas del juego.

Foto; Captura (Telefe)

Conmovida, le dedicó un profundo mensaje de aliento: “Te extraño, hijo. Tus hermanos, todos estamos orgullosos de vos. Te queremos. Seguí jugando, divertite”.

Antes de despedirse, volvió a transmitirle tranquilidad: “Toda tu familia está orgullosa de vos. Tenés que ser fuerte. Divertite, seguí jugando”, cerró, mientras Ema apenas podía contener el llanto.

Luci: “Te extraño, hijo. Tus hermanos, todos estamos orgullosos de vos. Te queremos. Seguí jugando, divertite”.

Minutos más tarde llegó otro de los momentos más emotivos de la gala, cuando Dylan ingresó para sorprender a Cinzia Francischiello. Visiblemente movilizado, el futbolista apenas pudo hablar al verla: “Te amo mucho, te extraño. Todo está bien. Siempre estoy con vos. Tu familia te ama”, le dijo intentando tranquilizarla.

“Estoy muy nervioso. Nunca me puse tan nervioso. Sos el amor de mi vida. Seguí jugando, seguí disfrutando, seguí pasándola bien. Brillá, estás brillando. Estás muy linda todos los días. Te amo mucho”, expresó.

El momento fue tan intenso que la producción debió intervenir varias veces para pedirle a Dylan que abandonara la casa: “Dylan, por favor, te pido que te retires ahora”, cerró el Big.

Foto; Captura (Telefe)

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PINCOYA ESTALLÓ EN LLANTO Y FURIA TRAS LA VISITA DE SU HERMANA EN GRAN HERMANO: “¿POR QUÉ NO ME LO TRAJISTE?”

La visita de Paola, la hermana de Jennifer “La Pincoya” Galvarini, comenzó como uno de los momentos más tiernos de Gran Hermano: Generación Dorada, pero terminó con un fuerte estallido emocional de la participante, que rompió en llanto y expresó toda su angustia tras la despedida.

Apenas ingresó a la casa, Paola llenó de amor a su hermana y buscó transmitirle tranquilidad sobre sus seres queridos: “¿Dónde está mi Pincoyita hermosa? No te muevas. Me gusta verte sonreír. Estoy muy orgullosa de ti”, le dijo mientras la abrazaba.

Con el objetivo de darle fuerzas para continuar en el reality, también le llevó un mensaje de toda la familia: “Felipe está grande. Todos están bien. Mi mami, todos. Quédate tranquilita. Juega, canta, cuenta historias. Ríete. Estamos todos orgullosos de ti”.

Foto: Captura (Telefe)

Además, insistió en que disfrutara la experiencia: “Sé tú misma, diviértete. Sé una niña de seis años. Juega. Tus amigos te envían saludos. Tu familia completa está orgullosa de vos. Felipe está hermoso”.

Antes de abandonar la casa, Paola le dedicó unas últimas palabras cargadas de emoción: “Te amo. Estoy orgullosa. Gracias, Gran Hermano. Gracias, pueblo argentino, por darle la oportunidad a mi hermana de estar acá”.

Sin embargo, apenas la puerta se cerró, Pincoya se derrumbó y pasó de la emoción a la desesperación: “¡Paola! ¿Por qué no me dijiste más cosas de Felipe? ¿Por qué no me trajiste una foto de mi hijo?”, gritó desconsolada mientras rompía en llanto.

Foto: Captura (Telefe)

Sus compañeros intentaron contenerla y le recordaron que su hermana sí le había dado la información que tanto necesitaba escuchar: “Te dijo que manda cariño. Te dijo que está bien. Él te quiere ver contenta acá”, le repetían una y otra vez.

Pero la participante seguía angustiada: “¡Paola, yo te dije que si venías tenías que decirme un montón de cosas! No me dijiste nada. ¡Nada de Rodrigo! ¡Nada!”, reclamó entre lágrimas.

Frente a su desesperación, los jugadores volvieron a tranquilizarla: “Pinco, te dijo que están todos bien. Que juegues, que te rías, que te quedes tranquila. Que están orgullosos de vos. Que Felipe está bien, que está grande”, insistieron.

Foto: Captura (Telefe)

Aun así, Pincoya no pudo ocultar su dolor y hasta lanzó un desesperado reclamo al dueño de la casa: “Gran Hermano, ¿por qué no me trajiste a mi hijo? ¿Qué te cuesta?”.

Mientras sus compañeros la abrazaban, le recordaron una y otra vez que Paola sí había cumplido con el pedido de llevarle noticias de su familia: “Te habló de tu mamá. Te dijo que Felipito está bien, que está grande. Lo dijo dos veces”, buscaron hacerle entender en uno de los momentos más conmovedores de la gala.

¡Qué momento!