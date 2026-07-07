La Fundación SAGAI presentó oficialmente su nueva plataforma de contenidos en un evento que reunió a destacadas figuras del espectáculo y la cultura argentina. La iniciativa busca fortalecer el vínculo con la comunidad artística a través de una propuesta integral que incluye contenidos audiovisuales, charlas, masterclasses, capacitaciones y actividades especiales, con el objetivo de impulsar la formación, la investigación y la difusión cultural.
La presentación contó con una nutrida convocatoria de actores, directores, productores y referentes de la industria. Entre los invitados estuvieron Fena Della Maggiora, Pablo Echarri, Tomás Fonzi, Jorge Marrale, Juan Palomino, Marisol Otero, Carlos Rottemberg, Edgardo Moreira y María Fiorentino, entre muchas otras personalidades.
Con este lanzamiento, la Fundación SAGAI inicia una nueva etapa institucional enfocada en seguir acompañando el crecimiento de la industria audiovisual argentina..
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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS DE SAGAI
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