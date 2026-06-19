Ángela Leiva tuvo su gran noche en el Movistar Arena de Buenos Aires y la celebró con un show a la altura de una de las artistas más populares de la música tropical argentina.

Con entradas agotadas y un público completamente entregado, la cantante protagonizó un espectáculo vibrante, emotivo y cargado de momentos especiales.

Ángela Leiva conquistó el Movistar Arena con una voz arrolladora (Foto de prensa)

A las 21.20, las luces se apagaron, sonaron los primeros acordes y Ángela apareció en escena para desatar la ovación de miles de fanáticos que esperaban con ansiedad este primer Movistar Arena de su carrera. La apertura estuvo a cargo de “Amnesia”, una de sus canciones más recientes, cuya combinación de cumbia contemporánea, producción moderna y dramatismo emocional marcó el tono de una noche intensa desde el primer minuto.

Ángela Leiva conquistó el Movistar Arena con una voz arrolladora (Foto de prensa)

El público respondió de inmediato. A lo largo de más de dos horas, acompañó cada canción cantando de principio a fin, bailando y emocionándose junto a una artista que demostró una conexión genuina con sus seguidores.

El repertorio recorrió los grandes éxitos que consolidaron a Leiva como una de las voces más importantes del género, pero también dejó espacio para las novedades. Uno de los momentos destacados fue la primera interpretación en vivo de “Gato”, su nuevo lanzamiento, recibido con entusiasmo por los presentes.

Ángela Leiva cantó por primera vez en vivo "Gato" y estalló el Movistar Arena (video de prensa)

La cantante también se permitió mirar hacia las raíces de la música tropical con un sentido homenaje a Gilda, una referencia inevitable para varias generaciones de artistas y fanáticos.

Los invitados sumaron brillo a una noche que ya tenía clima de celebración. El Chino de Q’Lokura y Eugenia Quevedo compartieron escenario con Ángela en momentos cargados de complicidad, afecto y admiración mutua, generando algunas de las ovaciones más fuertes de la velada.

Ángela Leiva conquistó el Movistar Arena con una voz arrolladora (Foto de prensa)

Ángela Leiva conquistó el Movistar Arena con una voz arrolladora (Foto de prensa)

Sin embargo, más allá de la puesta, los invitados y la emoción de la ocasión, hubo un elemento que terminó definiendo el espectáculo: la voz de Ángela Leiva. Potente, versátil y profundamente expresiva, la cantante volvió a demostrar por qué es una de las intérpretes más destacadas de la escena actual.

Su capacidad para pasar de la fuerza a la vulnerabilidad, del desgarro a la celebración, sostuvo cada tramo del show y mantuvo al público completamente conectado.