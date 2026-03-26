La reconocida intérprete argentina Angela Leiva inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Amnesia”, su primer sencillo inédito junto a Fono. Este estreno marca un momento clave en su evolución artística, consolidando su identidad dentro del género tropical y ampliando su proyección en el mercado latino global.

“Amnesia” es una cumbia contemporánea que combina el dramatismo emocional característico de Angela con una producción fresca y actual.

La canción fue creada junto a un equipo de primer nivel en la industria musical, incluyendo a los compositores ganadores del Latin GRAMMY® Ulises Lozano y Angela Dávalos, con producción a cargo de Camilo Lara y mezcla de El Médico. El resultado es un track que fusiona tradición y modernidad, diseñado para conectar tanto en la pista de baile como en el plano emocional.

En lo lírico, “Amnesia” explora el ciclo de recaer en relaciones intensas y pasionales, incluso cuando el corazón aún está en proceso de sanar. A través de versos como “ignorar cada red flag, irme directo al desastre” y “le gusta la amnesia a mi corazón”, la canción retrata una narrativa profundamente identificable: la vulnerabilidad de enamorarse sin reservas y la tendencia a olvidar el dolor del pasado en nombre del deseo y la emoción del presente.

Ángela Leiva anuncia su show en el Movistar Arena (Foto de prensa)

CUÁNDO ES EL SHOW DE ÁNGELA LEIVA EN EL MOVISTAR ARENA

Este lanzamiento llega en un momento destacado para la artista, quien recientemente fue nominada a “Artista Femenina del Año – Música Mexicana” en Premio Lo Nuestro, reafirmando su creciente impacto en el mercado latino. Además, Angela se prepara para uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer show como headliner en el Movistar Arena en Argentina el 18 de junio, consolidando su posición como una de las voces femeninas más relevantes de la música latina actual.

Con “Amnesia”, Angela Leiva no solo presenta una nueva canción, sino que abre un capítulo en el que la narrativa, la emoción y la identidad cultural convergen para seguir construyendo su historia artística a nivel internacional.