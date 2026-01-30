Angela Leiva, una de las voces más influyentes y versátiles de la música latina actual, continúa expandiendo su impacto en la música mexicana con el lanzamiento de “Qué Me Vas a Dar”, una poderosa reinterpretación del icónico tema popularizado por Jenni Rivera, acompañada por la inconfundible y emotiva voz de Carolina Ross.

En esta nueva versión, Angela reimagina el clásico desde una perspectiva contemporánea, honrando el legado de Jenni Rivera mientras aporta su propia identidad artística. La colaboración con Carolina Ross eleva la intensidad emocional del tema, uniendo a dos grandes voces femeninas que comparten una profunda conexión con la música regional mexicana.

Foto de prensa, Universal Music.

El video musical de “Qué Me Vas a Dar” se desarrolla en un bar de karaoke, donde Angela interpreta la canción frente a los asistentes, creando una atmósfera íntima, nostálgica y llena de catarsis. Inspirados en esta escena, se desarrollará una experiencia de karaoke especial, diseñada para reflejar la energía, el estilo y la fuerza interpretativa de Angela Leiva y Carolina Ross, invitando al público a vivir la canción desde una experiencia participativa y emocional.

Este lanzamiento llega en un momento clave para ambas artistas. Angela Leiva se encuentra nominada a Premios Lo Nuestro 2026 en la categoría Artista Femenina del Año – Música Mexicana, reconocimiento que celebra su constante evolución y su impacto en el género. Carolina Ross también forma parte de esta misma categoría, consolidando la relevancia de esta colaboración entre dos de las voces femeninas más destacadas del momento.

Además, Angela se prepara para una gira por Estados Unidos y México a mediados de febrero, donde continuará conectando con su público a través de presentaciones llenas de emoción, fuerza y autenticidad, reafirmando su compromiso con la música que ha marcado su carrera.